TP.HCM đánh số nhà bằng phần mềm GIS có làm thay đổi số nhà hiện tại? 11/03/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TP không làm thay đổi số nhà hiện tại.

Mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được về việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Trung tâm Chuyển đổi số TP chủ trì tổ chức nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn TP.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TP.HCM không làm thay đổi số nhà hiện tại. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Quản lý hồ sơ cấp số nhà thống nhất

Theo Trung tâm Chuyển đổi số TP, dữ liệu số nhà hiện nay còn phân tán tại nhiều cơ quan, chưa có một nền tảng phần mềm thống nhất để quản lý tập trung và chia sẻ liên thông, cũng chưa được chuẩn hóa đồng bộ theo ranh giới hành chính mới.

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Trung tâm Chuyển đổi số đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp tổng thể nhằm hình thành cơ sở dữ liệu số nhà toàn TP và phát triển một phần mềm cấp, quản lý hồ sơ cấp số nhà dùng chung, thống nhất.

Cụ thể, trong quý I/2026, TP sẽ tổ chức đánh giá mô hình ứng dụng công nghệ GIS trong công tác đánh số và gắn biển số nhà tại phường An Khánh. Đồng thời mở rộng khảo sát ở một số phường có đặc điểm đô thị khác nhau như: khu dân cư ổn định, khu vực dự án đô thị đang triển khai, khu dân cư thưa, đất rộng.

Cách tiếp cận này nhằm kiểm chứng tính phù hợp của mô hình trong nhiều điều kiện thực tế, từ khu vực mật độ dân cư cao đến khu vực còn nhiều đất nông nghiệp hoặc đang đô thị hóa.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ phối hợp các sở, ngành thu thập, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu.

Dữ liệu địa chính, thửa đất, bản đồ hiện trạng được tổng hợp từ Sở NN&MT; các lớp bản đồ chuyên đề được tích hợp và chuẩn hóa theo ranh giới hành chính mới. Trên cơ sở đó, hệ thống hình thành các lớp dữ liệu gồm: ranh phường, tuyến đường, hẻm, thửa đất, công trình xây dựng và số nhà hiện hữu.

Dữ liệu sau xử lý sẽ được chuyển về từng phường, xã để rà soát thực địa, bảo đảm độ chính xác trước khi chính thức vận hành. Đồng thời, TP sẽ lập khái toán kinh phí để triển khai dự án chính thức, bao gồm chi phí xây dựng dữ liệu, phần mềm, hạ tầng máy chủ, khảo sát thực địa và đào tạo cán bộ vận hành.

Trên nền tảng dữ liệu đã chuẩn hóa, Trung tâm sẽ xây dựng và cấu hình hệ thống phần mềm thủ tục cấp số nhà và đánh số nhà. Sở Xây dựng phối hợp thiết lập tài khoản quản trị và phân quyền theo cấp thành phố, phường, bảo đảm quản lý tập trung nhưng vận hành phân cấp.

Không thay đổi số nhà hiện tại

Theo thông tin từ Trung tâm Chuyển đổi số TP, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị không dẫn đến việc phải thay đổi số nhà hiện tại.

Điểm mới của cách làm lần này là tăng cường sự tham gia của người dân. Sau khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu số nhà sẽ được chia sẻ trên ứng dụng “Công dân số TP.HCM”. Người dân có thể tra cứu thông tin địa chỉ và phản ánh nếu phát hiện sai sót so với hiện trạng. Các phản ánh được tiếp nhận, xử lý trực tuyến, góp phần cập nhật và làm sạch dữ liệu thường xuyên.

"So với phương thức quản lý thủ công trước đây, hệ thống GIS tạo ra một nền tảng dữ liệu không gian tập trung, trực quan và thống nhất trên toàn địa bàn.

Mỗi số nhà được gắn trực tiếp với thửa đất, công trình cụ thể trên bản đồ số, qua đó hạn chế tối đa sai sót, trùng lặp hoặc chồng chéo trong quá trình cấp mới.

Khi toàn bộ dữ liệu được chuẩn hóa và tích hợp với dữ liệu đất đai, dân cư, hệ thống có khả năng tự động kiểm tra trùng lặp tên đường, số nhà theo từng khu vực hành chính; cảnh báo khi có nguy cơ cấp trùng; đồng thời hỗ trợ tra cứu nhanh, chính xác theo không gian thực tế"- báo cáo từ Trung tâm Chuyển đổi số TP nêu rõ.