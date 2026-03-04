Lý do tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính tài sản gắn liền với đất ở Khánh Hòa 04/03/2026 17:02

(PLO)- Cơ quan thuế ở Khánh Hòa tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính tài sản gắn liền với đất do chưa có bảng giá xây dựng mới để tính phí trước bạ.

Ngày 4-3, trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết sở vừa có văn bản đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo quyết định quy định bảng giá xây dựng một mét vuông nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh này.

Việc làm trên nhằm thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn về quy định bảng giá xây dựng mới một mét vuông nhà để tính lệ phí trước bạ.

Đồng thời giải quyết vướng mắc trong việc ngành Thuế đang tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 22-1, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định 08 về việc quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất và mức hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau khi quyết định trên được ban hành, ngành Thuế có văn bản tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản gắn liền trên đất đối với hồ sơ nộp từ ngày quyết định 08 có hiệu lực.

Theo ngành Thuế, trong điều khoản thi hành của quyết định 08 có thay thế quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận cũ đã ban hành đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ.

Tuy nhiên, quyết định 08 của UBND tỉnh Khánh Hòa chưa có quy định về đơn giá xây dựng mới nhà, nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Do đó, ngành Thuế chưa có cơ sở để giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản gắn liền trên đất kể từ ngày 22-1.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa, sau đó cơ quan này có văn bản gửi các sở ngành, đơn vị, địa phương đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo quyết định, tờ trình ban hành quyết định quy định bảng giá xây dựng một mét vuông để tính lệ phí trước bạ.

“Ngay sau khi có văn bản thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Xây dựng sẽ trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định bảng giá xây dựng nhà mới để tính lệ phí trước bạ, giải quyết vướng mắc trên”- lãnh đạo Sở Xây dựng nói.