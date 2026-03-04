Giá thuê mặt bằng trung tâm TP.HCM và Hà Nội vẫn đắt đỏ 04/03/2026 08:02

(PLO)- Dữ liệu mới nhất cho thấy giá thuê mặt bằng các tuyến phố trung tâm Việt Nam sụt giảm, trái ngược đà tăng của phân khúc bán lẻ cao cấp.

Báo cáo bán lẻ toàn cầu năm 2025 của Cushman & Wakefield Việt Nam mới công bố ghi nhận giá thuê mặt bằng tại nhiều đô thị lớn trên thế giới đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam lại nằm trong nhóm điều chỉnh giảm do phải chịu nhiều tác động tiêu cực từ kinh tế vĩ mô và sự thay đổi nhanh chóng của hành vi mua sắm.

Tuyến phố đắt đỏ thế giới tăng, Việt Nam giảm

Theo báo cáo, bình quân giá thuê mặt bằng bán lẻ toàn cầu tăng 4,2% trong năm 2025. Có đến 58% thị trường được khảo sát ghi nhận mức giá đi lên. Xét theo khu vực, châu Mỹ dẫn đầu đà tăng trưởng với 7,9%, tiếp theo là châu Âu tăng 4%, trong khi châu Á - Thái Bình Dương tăng chậm lại ở mức 2,1%.

Điểm nhấn nổi bật nhất là tuyến phố New Bond Street tại thủ đô London của Anh đã vượt qua Via Monte Napoleone ở Milan và Fifth Avenue ở New York để trở thành điểm đến bán lẻ đắt đỏ nhất hành tinh. Giá thuê tại đây vọt lên mức 24.008 USD/m2/năm, tương đương mức tăng 22%.

Giá thuê mặt bằng trung tâm TP.HCM và Hà Nội có phần giảm nhưng vẫn ở cao. ﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Trái ngược với đà tăng sôi động trên, giá thuê tại các tuyến phố trung tâm sầm uất của Việt Nam lại đi lùi.

Đường Đồng Khởi tại TP.HCM ghi nhận mức giá thuê trung bình 3.711 USD/m2/năm, giảm 6% so với năm trước. Mức giá này tương đương khoảng 8 triệu đồng/m2/tháng. Tuyến phố này đã tụt hạng liên tiếp trên toàn cầu, từ vị trí thứ 14 năm 2023 xuống vị trí thứ 15 năm 2024 và thứ 17 trong năm 2025.

Tại thủ đô Hà Nội, khu vực Tràng Tiền và Hàng Khay cũng chung cảnh ngộ khi giá thuê rơi xuống mức 3.350 USD/m2/năm. Biên độ giảm 7% so với cùng kỳ đã biến nơi đây thành khu vực có mức giảm giá mạnh nhất toàn châu Á - Thái Bình Dương trong bảng xếp hạng. Xét trong khu vực, Đồng Khởi và Tràng Tiền - Hàng Khay giữ thứ hạng lần lượt là 16 và 18.

Mặt bằng bán lẻ cao cấp tiếp tục đà tăng

Dù giá thuê mặt phố lao dốc, thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam vẫn có điểm sáng nhờ sự bền bỉ của phân khúc cao cấp. Cụ thể, một số trung tâm thương mại và khối đế bán lẻ thuộc khách sạn hạng sang tại khu vực Hoàn Kiếm của Hà Nội vẫn duy trì mức giá cao, với biên độ tăng khoảng 4% so với cùng kỳ.

Sự phân hóa này xuất phát từ tình trạng khan hiếm nguồn cung mặt bằng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế tại cả Hà Nội và TP.HCM. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, các thương hiệu xa xỉ lớn đến từ Pháp, Ý và Hàn Quốc lại đang đẩy mạnh nhu cầu mở mới và mở rộng mạng lưới một cách chọn lọc. Lực cầu mạnh mẽ này đã tạo ra sức ép lớn, kéo giá thuê tại các vị trí đắc địa tiếp tục đi lên và thậm chí đạt mức cao kỷ lục tại các không gian trong khách sạn cao cấp.

Dù giá thuê mặt phố lao dốc, thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam vẫn có điểm sáng nhờ sự bền bỉ của phân khúc cao cấp. Ảnh: QH

Cả hai phân khúc bán lẻ cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM đều đang thể hiện động lực doanh thu tương đương nhau. Điều này không chỉ giúp thị trường bán lẻ cao cấp thể hiện sự bền bỉ mà còn củng cố vững chắc vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.