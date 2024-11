Giá thuê mặt bằng đường Đồng Khởi, TP.HCM cao nhất Việt Nam 21/11/2024 09:38

Theo báo cáo của công ty Cushman & Wakefield Việt Nam, năm 2024, đường Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) lọt bảng xếp hạng điểm đến bán lẻ cao nhất Việt Nam và xếp hạng 14 trên toàn cầu.

Giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi, TP HCM xếp thứ 14 thế giới. Ảnh: KHÁNH QUỲNH

Cụ thể, theo báo cáo mới nhất ghi nhận giá thuê mặt bằng bán lẻ tại đường Đồng Khởi đạt 368 USD/feet vuông/năm (tương đương với 330 USD/m2/tháng), tăng 32% so với cùng kỳ trước đại dịch nhưng giảm 6% so với cùng kỳ 2023.

Trong khi đó, Phố Tràng Tiền tại Hà Nội có mức giá thuê là 334 USD/feet vuông/năm (tương đương với 300 USD/m2/tháng), tăng 50% so với mức trước đại dịch và không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Theo bảng xếp hạng các thị trường Châu Á Thái Bình Dương, Tràng Tiền được ghi nhận là con phố có mức giá thuê mặt bằng bán lẻ cao thứ 18 trong khu vực.

Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield cho biết, nhiều thương hiệu nổi tiếng đã chọn đường Đồng Khởi làm địa điểm để mở cửa hàng tại Việt Nam.

Đường Đồng Khởi là một trong những con phố sầm uất và nổi tiếng tại trung tâm TPHCM, gần tuyến đường này có nhiều khách sạn cao cấp và các điểm du lịch nổi tiếng, giúp thu hút lượng khách hàng tiêu dùng cao cấp tiềm năng lớn.

Năm nay, đại lộ Via Montenapoleone của Milan đã vượt qua Upper Fifth Avenue của New York để trở thành điểm đến bán lẻ cao nhất thế giới. Giá thuê mặt bằng trên phố Via Montenapoleone đã tăng gần một phần ba trong hai năm qua, đạt 2.047 USD/feet vuông/năm (tương đương với 1.836 USD/m2/tháng).

Trong khi giá thuê trên Đại lộ Fifth Avenue vẫn không đổi trong năm thứ hai liên tiếp với 2.000 USD/feet vuông/năm (tương đương với 1.794 USD/m2/tháng).

Phố New Bond của London (1.762 USD) đã vượt qua Tsim Sha Tsui của Hồng Kông để đứng thứ ba.