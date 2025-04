Những lưu ý khi vay mua nhà đối với người trẻ dưới 35 tuổi 12/04/2025 07:11

Đối mặt với giá nhà neo cao, vay mua nhà trở thành giải pháp phổ biến cho người trẻ dưới 35 tuổi mong muốn an cư. Tuy nhiên, đây là quyết định tài chính trọng đại, tiềm ẩn rủi ro nếu không tính toán kỹ lưỡng. Để đảm bảo an toàn, người vay cần nắm vững các lưu ý then chốt về khả năng chi trả, tỉ lệ vay, lãi suất và lựa chọn phương án vay phù hợp, tránh biến giấc mơ sở hữu nhà thành gánh nặng tài chính kéo dài.

Tính toán kỹ trước khi vay mua nhà

Giá nhà tại TP.HCM quý IV-2024 tăng đến 33% so với cùng kỳ năm trước trong khi thu nhập bình quân lao động chỉ tăng 8,6%.

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills TP.HCM, chênh lệch này khiến việc mua nhà bằng tiền tích lũy là điều gần như không tưởng. Đó là lý do nhiều người trẻ chọn vay ngân hàng như một giải pháp tài chính, tuy nhiên đây không phải là lựa chọn dễ dàng.

Theo bà Hương, tổng số tiền trả góp (gốc và lãi) mỗi tháng nên chiếm không quá 1/3 thu nhập gia đình. Thực tế, nhiều cặp vợ chồng trẻ đang dành đến 50% thu nhập cho khoản vay, khiến cuộc sống bị ảnh hưởng, khó tích lũy cho các mục tiêu dài hạn.

Một lưu ý quan trọng khác là tỉ lệ vay mua nhà nên dưới 50% giá trị căn nhà. Điều này không chỉ giảm áp lực trả nợ mà còn giúp tâm lý ổn định nếu thị trường biến động hoặc thu nhập giảm. Thời hạn vay dài (20–30 năm) cũng là lựa chọn phù hợp với người trẻ, giúp giảm áp lực trả nợ mỗi tháng.

Chuyên gia lưu ý với người trẻ vay mua nhà mỗi tháng số tiền phải trả nên chiếm không quá 1/3 thu nhập gia đình. Ảnh minh họa: QH

Mua nhà cũng đòi hỏi người mua phải "soi kỹ" pháp lý dự án và uy tín chủ đầu tư. Tình trạng dự án chậm bàn giao, ngưng thi công, không hỗ trợ lãi suất như cam kết… khiến nhiều người rơi vào cảnh vừa mất tiền vừa mang gánh nặng tài chính.

Bên cạnh đó, lãi suất là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ dài hạn. Những đợt tăng lãi suất đột ngột dễ khiến người vay mua nhà lo lắng, ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính và tâm lý ổn định.

Chính sách và hạ tầng – điểm tựa hy vọng

Theo bà Hương, dù gặp nhiều khó khăn, người trẻ vẫn có lý do để kỳ vọng vào những chuyển động tích cực từ chính sách và đầu tư hạ tầng.

Các sửa đổi trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản được kỳ vọng tháo gỡ nút thắt pháp lý, tạo điều kiện phát triển nhà ở thương mại giá hợp lý và nhà ở xã hội. Mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 là tín hiệu mạnh mẽ, dù cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông – đặc biệt là các tuyến metro tại TP.HCM, Hà Nội – sẽ mở ra cơ hội giãn dân ra các khu đô thị vệ tinh, giảm áp lực trung tâm và giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở giá vừa tầm.

Chuyên gia cho rằng chính sách tín dụng cần linh hoạt cho nhiều độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau, không nên giới hạn cho nhóm dưới 35 tuổi. Ảnh: QH

Tuy nhiên, theo bà Hương, chính sách tín dụng không nên giới hạn cho nhóm dưới 35 tuổi bởi nhiều người trên 45 tuổi cũng gặp khó khi vay mua nhà do thu nhập không cao, thời gian lao động còn lại ngắn, dẫn đến rủi ro tín dụng cao. Vì vậy, cần có chính sách linh hoạt, phù hợp với từng độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau.

Để thị trường phát triển bền vững, ông Nguyễn Vũ, Giám đốc Trung tâm bất động sản Căn Nhà Mới, cho rằng nhà ở vừa túi tiền phải là trọng tâm. Khi chính sách tín dụng hợp lý được triển khai, đặc biệt các gói ưu đãi cho người mua lần đầu, không chỉ người dân được hưởng lợi mà doanh nghiệp cũng cải thiện thanh khoản, giải phóng hàng tồn và tái đầu tư. Theo ông Vũ, gói tín dụng cho người trẻ không chỉ là công cụ tài chính mà còn là chìa khóa để giải bài toán an cư và ổn định xã hội dài hạn.