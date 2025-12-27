Đừng bỏ qua loại vật liệu này nếu muốn nhà luôn mát và sạch 27/12/2025 14:34

(PLO)- Vật liệu xanh đang trở thành lựa chọn giúp nhiều gia đình giữ không gian sống luôn mát mẻ, trong lành và thân thiện với môi trường.

Trong bối cảnh phát triển bền vững được chú trọng, xu hướng sử dụng vật liệu xanh, thân thiện môi trường trong xây dựng nhà ở đang lan tỏa mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều gia chủ vẫn băn khoăn liệu việc ưu tiên các loại vật liệu này có thực sự cần thiết và phù hợp.

Lợi ích của vật liệu xanh trong xây dựng nhà ở

Vật liệu xanh là nhóm vật liệu sản xuất từ nguồn tài nguyên tái tạo, có khả năng tái sử dụng hoặc hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Một số loại phổ biến gồm gạch không nung, sơn sinh thái, gỗ công nghiệp tái chế, đá tự nhiên hay vật liệu cách nhiệt sinh học.

Các loại vật liệu xanh, thân thiện với môi trường đang ngày càng được nhiều gia chủ ưu tiên lựa chọn trong quá trình xây dựng nhà ở. Ảnh: KTS.

Việc sử dụng vật liệu xanh mang lại nhiều lợi ích nổi bật cho nhà ở:

Trước hết là khả năng tiết kiệm năng lượng. Những vật liệu như kính tiết kiệm năng lượng, tấm cách nhiệt sinh học hay mái ngói giúp hạn chế lượng nhiệt hấp thụ vào bên trong. Giải pháp này giúp giảm chi phí làm mát trong mùa hè, đặc biệt phù hợp khí hậu phía Nam.

Bên cạnh đó, vật liệu xanh góp phần cải thiện chất lượng không khí. Một số vật liệu truyền thống có thể phát tán hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) gây hại sức khỏe. Trong khi đó, sơn sinh thái, gỗ tự nhiên xử lý đúng tiêu chuẩn hoặc vải nội thất hữu cơ giúp giảm thiểu rủi ro này.

Đồng thời, vật liệu xanh giúp bảo vệ môi trường thông qua việc giảm rác thải xây dựng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và hạn chế phát thải khí CO2.

Các loại vật liệu xanh dễ ứng dụng

Hiện nay, nhiều loại vật liệu xanh đã được ứng dụng thuận lợi trong nhà ở.

Gạch không nung là sản phẩm thân thiện môi trường, không sử dụng đất sét nung, có khả năng cách nhiệt tốt, giảm tải trọng công trình và đảm bảo độ bền.

Sơn sinh thái không chứa chì, thủy ngân hay các hợp chất VOC độc hại, mang lại không khí trong lành. Loại sơn này đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Gỗ công nghiệp tái chế vừa thân thiện môi trường vừa tiết kiệm chi phí. Các loại gỗ MDF lõi xanh hoặc gỗ veneer vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, mang đến vẻ đẹp hiện đại cho nội thất.

Bên cạnh đó, kính tiết kiệm năng lượng giúp hạn chế hấp thụ nhiệt từ ánh nắng, giữ cho không gian luôn mát mẻ và giảm chi phí sử dụng điều hòa.

Vật liệu xanh trong xây dựng nhà ở không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo ra không gian sống lành mạnh. Ảnh: KTS.

Ngoài việc lựa chọn vật liệu, giải pháp thiết kế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập không gian sống bền vững. Việc bố trí giếng trời hợp lý giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà, giảm phụ thuộc vào ánh sáng nhân tạo.

Trồng cây xanh hoặc sử dụng mảng tường xanh góp phần thanh lọc không khí. Thiết kế cửa kính lớn, cửa sổ nhiều hướng giúp đón gió tự nhiên, tăng độ thông thoáng. Mái hiên và ban công đón nắng sớm là giải pháp hữu ích để cân bằng ánh sáng và nhiệt độ cho gia chủ.