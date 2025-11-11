Bí quyết xây nhà đúng tiến độ giữa mùa mưa bão kéo dài 11/11/2025 06:13

(PLO)- Mùa mưa không còn là trở ngại nếu bạn nắm trong tay những bí quyết giúp xây nhà đúng hẹn và vẫn đảm bảo chất lượng.

Mùa mưa đến, nhiều gia chủ lo lắng tiến độ xây nhà sẽ bị gián đoạn. Tuy nhiên, với kế hoạch thi công hợp lý và vài bí quyết đơn giản, bạn hoàn toàn có thể xây nhà đúng hẹn, đảm bảo an toàn và tiết kiệm, dù thời tiết không thuận lợi.

Theo các kiến trúc sư, tiến độ thi công là yếu tố then chốt quyết định thành công của dự án. Mưa không chỉ cản trở công việc ngoài trời mà còn ảnh hưởng đến chất lượng vật liệu và an toàn lao động. Do đó, việc chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó hiệu quả là vô cùng cần thiết.

Tác động của mưa kéo dài đến công trình xây dựng

Ảnh hưởng tiến độ: Mưa lớn khiến nhiều hạng mục ngoài trời phải tạm dừng, làm chậm tiến độ chung của dự án.

Hư hỏng vật liệu và máy móc: Xi măng, gỗ và thiết bị điện dễ bị ẩm, hư hại khi tiếp xúc nước, kéo theo chi phí thay thế, sửa chữa tăng cao.

Ngập úng, trơn trượt: Mưa kéo dài có thể gây ngập tại công trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do nền đất trơn hoặc sụt lún.

Ảnh hưởng chất lượng công trình: Một số công đoạn như đổ bê tông, chống thấm cần điều kiện khô ráo để đảm bảo độ bền.

Cản trở vận chuyển: Đường trơn trượt, lầy lội làm chậm tiến độ cung ứng vật liệu đến công trường.

Để giảm thiểu những tác động trên, nhà thầu cần có kế hoạch dự phòng, sử dụng vật liệu chống nước và đảm bảo an toàn lao động trong mọi điều kiện.

Xây nhà mùa mưa không hẳn là điều bất lợi nếu bạn chuẩn bị kỹ, chủ động ứng phó và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch.

Giải pháp đảm bảo tiến độ thi công khi gặp mưa kéo dài

Lập kế hoạch thi công chi tiết

Đối với công trình khởi công trong mùa mưa, việc lập kế hoạch khoa học và chi tiết là điều bắt buộc. Cần xác định rõ khối lượng vật liệu, nhân lực, thiết bị và tiến độ từng hạng mục, đồng thời phân bổ tài chính hợp lý để đảm bảo mọi công việc diễn ra trơn tru.

Thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết giúp chủ động điều chỉnh kế hoạch, bố trí công việc phù hợp, đảm bảo an toàn cho công nhân và chất lượng công trình.

Khi mưa kéo dài cần trao đổi thường xuyên giữa chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đội ngũ thi công để đưa ra phương án điều chỉnh hợp lý. Việc linh hoạt thay đổi lịch làm việc hoặc chuyển sang các hạng mục trong nhà sẽ giúp duy trì tiến độ.

Hệ thống thoát nước tạm thời cần được thiết kế phù hợp với địa hình và lưu lượng nước mưa. Các rãnh thoát nên đặt ở vị trí chiến lược, kết hợp sử dụng bơm hút nước khi cần thiết. Việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ giúp ngăn ngừa ngập úng và bảo đảm an toàn công trình.

Việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm các sai sót, đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch và kịp thời đưa ra biện pháp khắc phục, đảm bảo cả chất lượng lẫn tiến độ.

Khi thời tiết thuận lợi, cần tận dụng tối đa khoảng trống thời gian để đẩy nhanh tiến độ bằng cách tăng ca, huy động thêm thiết bị và nhân lực. Cách này giúp bù lại thời gian gián đoạn do mưa.

Mưa kéo dài làm tăng rủi ro trượt ngã, chập điện và tai nạn. Vì vậy, cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; kiểm tra định kỳ tình trạng máy móc, thiết bị điện; chuẩn bị sẵn dụng cụ sơ cứu và phương án ứng cứu khẩn cấp.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ nhà và đội thi công, tiến độ xây nhà vẫn có thể đảm bảo, chất lượng được duy trì.

Thi công trong điều kiện mưa kéo dài là thách thức lớn nhưng không phải không thể vượt qua. Bằng việc chủ động lập kế hoạch, điều chỉnh linh hoạt, tăng cường hệ thống thoát nước và đảm bảo an toàn lao động, các chủ đầu tư và nhà thầu hoàn toàn có thể duy trì tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra.