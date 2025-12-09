Ngôi nhà 3 tầng ở Đà Nẵng có khoảng trời riêng để thư giãn 09/12/2025 08:24

(PLO)- Ngôi nhà ba tầng ở Đà Nẵng sở hữu một khoảng trời riêng đầy thư thái, là nơi gia chủ có thể tận hưởng những phút giây an yên mỗi ngày.

Trinh House là ngôi nhà ba tầng trên diện tích 5x22m tại Đà Nẵng. Công trình được kiến trúc sư SBS HOUSE thiết kế đề cao ánh sáng và gió trời cùng những điểm nhấn nội thất tinh tế. Ngôi nhà hướng Tây Bắc giúp đón lượng lớn ánh sáng tự nhiên, luôn duy trì sự thông thoáng và mát mẻ suốt cả ngày.

Công trình gây ấn tượng với phong cách tối giản, sử dụng gam trắng - xám làm chủ đạo, tạo nên vẻ hiện đại và nhẹ nhàng. Những đường cong mềm mại được xử lý khéo léo trên hình khối kiến trúc giúp mặt tiền trở nên uyển chuyển, xóa bỏ cảm giác cứng nhắc.

Mặt tiền ngôi nhà được tô điểm bởi các mảng xanh từ cây cối, vừa tạo sự nổi bật vừa mang lại sức sống.

Lối vào nhà là một khoảng sân rộng rãi với cây xanh được trồng hai bên.

Bước vào bên trong, Trinh House mang đến cảm giác thư thái nhờ phong cách kết hợp giữa tối giản và hiện đại, có lồng ghép phong cách Bắc Âu. Chất liệu gỗ mộc xuất hiện xuyên suốt qua bàn ghế, chi tiết trang trí và các mảng tường.

Phòng khách, bếp và khu vực bàn ăn được bố trí liên thông, tạo nên một không gian mở rộng rãi và thuận tiện cho sinh hoạt gia đình.

Các sản phẩm nội thất gỗ mang lại cảm giác ấm cúng và gần gũi, giúp không gian ngôi nhà trở nên mềm mại.

Khu vực bếp được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại và tiện dụng trong từng thao tác nấu nướng.

Các mảng xanh điểm xuyết làm tăng sức sống và giúp cân bằng thị giác.

Thiết kế chú trọng sự tinh gọn, hạn chế chi tiết cầu kỳ. Các đường cong mềm mại trong nội thất khiến không gian trở nên thân thiện và có chiều sâu. Bảng màu trắng, xám được phối hợp hài hòa giúp tổng thể nhẹ nhàng, tinh tế, phù hợp với lối sống của gia đình trẻ yêu thích sự hiện đại.

Điểm đặc biệt nhất của Trinh House là ô thông tầng lớn nằm tại trung tâm. Đây vừa là nơi đón ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp các tầng, vừa tạo dòng lưu thông không khí, giúp nội thất luôn trong lành.

Ô thông tầng lớn nằm tại trung tâm ngôi nhà.

Dưới ô thông tầng là một khoảng không gian đầy thư giãn, nơi gia chủ có thể tận hưởng sự bình yên và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Tiểu cảnh xanh tại khu vực này mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên, biến không gian thông tầng thành một góc thư giãn lý tưởng - một khoảng trời riêng để gia chủ thư giãn sau những bộn bề mỗi ngày.

Phòng ngủ được thiết kế với tông màu nâu chủ đạo.

Với nội thất đơn giản, căn phòng kết nối với mảng kính lớn đón sáng tự nhiên và mở rộng không gian.

Phòng ngủ của bé được thiết kế với hệ cửa sổ lớn, giúp đón trọn ánh sáng và mang lại cảm giác thoáng đãng.

Nhà vệ sinh được thiết kế hiện đại, đón sáng tự nhiên, mang lại cảm giác sạch sẽ và thoáng đãng.

Nhờ thiết kế mở, hệ cửa kính lớn và bố cục được tính toán hợp lý, Trinh House luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Mọi chi tiết dù đơn giản vẫn được đặt đúng vị trí, đem lại sự tiện nghi và sự tinh tế trong từng trải nghiệm sống.