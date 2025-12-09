Ngôi nhà 3 tầng ở Đà Nẵng có khoảng trời riêng để thư giãn

Trinh House là ngôi nhà ba tầng trên diện tích 5x22m tại Đà Nẵng. Công trình được kiến trúc sư SBS HOUSE thiết kế đề cao ánh sáng và gió trời cùng những điểm nhấn nội thất tinh tế. Ngôi nhà hướng Tây Bắc giúp đón lượng lớn ánh sáng tự nhiên, luôn duy trì sự thông thoáng và mát mẻ suốt cả ngày.
Công trình gây ấn tượng với phong cách tối giản, sử dụng gam trắng - xám làm chủ đạo, tạo nên vẻ hiện đại và nhẹ nhàng. Những đường cong mềm mại được xử lý khéo léo trên hình khối kiến trúc giúp mặt tiền trở nên uyển chuyển, xóa bỏ cảm giác cứng nhắc.
Bước vào bên trong, Trinh House mang đến cảm giác thư thái nhờ phong cách kết hợp giữa tối giản và hiện đại, có lồng ghép phong cách Bắc Âu. Chất liệu gỗ mộc xuất hiện xuyên suốt qua bàn ghế, chi tiết trang trí và các mảng tường.
Thiết kế chú trọng sự tinh gọn, hạn chế chi tiết cầu kỳ. Các đường cong mềm mại trong nội thất khiến không gian trở nên thân thiện và có chiều sâu. Bảng màu trắng, xám được phối hợp hài hòa giúp tổng thể nhẹ nhàng, tinh tế, phù hợp với lối sống của gia đình trẻ yêu thích sự hiện đại.
Điểm đặc biệt nhất của Trinh House là ô thông tầng lớn nằm tại trung tâm. Đây vừa là nơi đón ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp các tầng, vừa tạo dòng lưu thông không khí, giúp nội thất luôn trong lành.
Tiểu cảnh xanh tại khu vực này mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên, biến không gian thông tầng thành một góc thư giãn lý tưởng - một khoảng trời riêng để gia chủ thư giãn sau những bộn bề mỗi ngày.
Nhờ thiết kế mở, hệ cửa kính lớn và bố cục được tính toán hợp lý, Trinh House luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Mọi chi tiết dù đơn giản vẫn được đặt đúng vị trí, đem lại sự tiện nghi và sự tinh tế trong từng trải nghiệm sống.