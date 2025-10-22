Lưu ý quan trọng khi xây tường 2 lớp chống nóng 22/10/2025 09:43

(PLO)- Xây tường hai lớp không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là lựa chọn thông minh giúp không gian sống luôn mát mẻ, tiết kiệm năng lượng và tăng tuổi thọ cho ngôi nhà.

Trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, đặc biệt ở những khu vực có khí hậu nắng nóng kéo dài như miền Trung và miền Nam, việc lựa chọn giải pháp chống nóng hiệu quả cho nhà ở đang trở thành ưu tiên của nhiều gia chủ.

Giữa nhiều phương án hiện có, xây tường hai lớp chống nóng nổi lên như một lựa chọn tối ưu, không chỉ giúp hạn chế bức xạ nhiệt từ bên ngoài, giữ cho không gian trong nhà luôn mát mẻ mà còn tăng cường độ bền, khả năng chịu lực và tuổi thọ của công trình.

Tường hai lớp có cấu tạo gồm hai lớp tường song song với tổng chiều dày khoảng 200 mm, ở giữa là một khoảng hở tạo thành lớp không khí cách nhiệt tự nhiên, giúp hạn chế truyền nhiệt và giữ cho không gian bên trong luôn mát mẻ, dễ chịu.

Xây tường hai lớp giúp chống nóng hiệu quả.

Ưu điểm nổi bật của tường 2 lớp chống nóng

Cách nhiệt vượt trội: Khoảng không khí giữa hai lớp giúp ngăn bức xạ nhiệt, làm chậm quá trình truyền nhiệt, từ đó giảm phụ thuộc vào các thiết bị làm mát như điều hòa hay quạt, góp phần tiết kiệm điện năng.

Khả năng cách âm tốt: Kết cấu hai lớp gạch dày tạo nên lớp chắn âm hiệu quả, giúp giảm tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, đặc biệt phù hợp với nhà phố hoặc công trình gần đường giao thông.

Độ bền cao và kết cấu vững chắc: Tường hai lớp giúp công trình ổn định hơn, giảm hiện tượng nứt nẻ, chống thấm và tăng tuổi thọ ngôi nhà.

Tiết kiệm chi phí bảo trì lâu dài: Nhờ khả năng chống nóng và chống ẩm tốt, công trình ít bị xuống cấp, hạn chế chi phí sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Quy trình thi công tường 2 lớp chống nóng đòi hỏi đội ngũ thợ có tay nghề cao và đúng kỹ thuật.

Tường hai lớp cũng có một số hạn chế mà gia chủ cần cân nhắc trước khi lựa chọn áp dụng cho công trình của mình. Thứ nhất, tường hai lớp chiếm nhiều diện tích xây dựng hơn so với tường đơn, do đó không thật sự phù hợp với những ngôi nhà có diện tích nhỏ hoặc cần tối ưu không gian sử dụng.

Thứ hai, chi phí đầu tư ban đầu cao hơn, bởi loại tường này đòi hỏi nhiều vật liệu, nhân công và thời gian thi công hơn, kéo theo tổng chi phí xây dựng tăng đáng kể. Bên cạnh đó, quy trình thi công tường 2 lớp phức tạp hơn, yêu cầu đội ngũ thợ có tay nghề và tuân thủ đúng kỹ thuật.

Nếu thi công không chuẩn, khoảng hở giữa hai lớp tường có thể bị sai lệch, dẫn đến tình trạng ẩm mốc, thấm dột hoặc làm giảm hiệu quả cách nhiệt. Vì vậy, để đảm bảo công trình đạt chất lượng và hiệu quả sử dụng lâu dài, gia chủ cần lựa chọn đơn vị thiết kế, thi công uy tín và giám sát kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện.

Lưu ý khi thi công chống nóng để đạt hiệu quả tối ưu

Để phát huy tối đa hiệu quả chống nóng và duy trì độ bền vững theo thời gian, gia chủ cần đặc biệt chú ý đến quá trình thi công và điều kiện thực tế của công trình. Theo kiến trúc sư của Công ty SBS HOUSE, cần đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố như vị trí xây dựng, hướng nhà, mức độ nắng gió, điều kiện khí hậu địa phương cũng như khả năng tài chính của gia chủ.

Trước hết, cần tuân thủ đúng kỹ thuật xây dựng, đảm bảo khoảng hở giữa hai lớp tường được giữ đều, không quá hẹp cũng không quá rộng. Khoảng trống lý tưởng nằm trong khoảng 6 cm, vừa đủ để tạo lớp không khí cách nhiệt tự nhiên, giúp giảm bức xạ nhiệt hiệu quả.

Đổ giằng tường bê tông trong công tác thi công tường.

Bên cạnh đó, gia chủ nên bổ sung thêm vật liệu cách nhiệt vào khoảng hở giữa hai lớp nhằm tăng khả năng chống nóng cho công trình. Một số vật liệu phổ biến có thể sử dụng như xốp EPS, bông khoáng, rockwool hoặc vật liệu cách nhiệt sinh học, vừa thân thiện với môi trường, vừa giúp ngăn truyền nhiệt tối ưu.

Song song với đó, việc xử lý chống thấm triệt để cũng rất quan trọng. Gia chủ cần chú ý đặc biệt đến các khu vực dễ thấm như mối nối, chân tường, các vị trí tiếp xúc trực tiếp với mưa, để tránh tình trạng thấm dột gây ẩm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng công trình về lâu dài.

Cuối cùng, để đạt hiệu quả toàn diện, nên kết hợp với các giải pháp hỗ trợ khác như sơn chống nóng, lam chắn nắng, cửa nhôm kính cách nhiệt và hệ thống thông gió tự nhiên hợp lý. Việc phối hợp đồng bộ nhiều biện pháp sẽ giúp không gian sống luôn mát mẻ, tiết kiệm năng lượng và duy trì sự bền vững của ngôi nhà trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.