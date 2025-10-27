Nhà hướng Bắc nên đặt bếp hướng nào? 27/10/2025 14:57

(PLO)- Bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn liên quan đến tài lộc và sức khỏe của gia đình, việc chọn hướng bếp phù hợp với hướng nhà đóng vai trò rất quan trọng.

Các căn nhà hướng Bắc thường có sự tĩnh lặng và mát mẻ, gia chủ nên đặt bếp ở hướng Đông Nam để tăng cường năng lượng tích cực, mang lại cảm giác ấm áp và thịnh vượng cho ngôi nhà.

Nhà hướng Đông Bắc thì nên đặt bếp hướng Nam hoặc Đông Nam để tạo sự cân bằng bởi hướng Đông Nam giúp duy trì nguồn năng lượng hài hòa, tốt cho sức khỏe và tài lộc.

Nhà hướng Tây Bắc nên chọn bếp hướng Đông hoặc Đông Nam, tạo nên không gian ấm áp, cân bằng và dễ chịu.

Gia chủ cần cân nhắc hướng bếp để đảm bảo sự hài hòa phong thủy.

Kinh nghiệm thiết kế bếp cho nhà hướng Bắc

Nhà hướng Bắc thường mát mẻ và thiếu ánh sáng tự nhiên, do đó cần có sự điều chỉnh khéo léo trong thiết kế, màu sắc và bố trí nội thất.

Tạo sự cân bằng ánh sáng: Vì đặc trưng hướng Bắc ít đón nắng nên cần bổ sung ánh sáng nhân tạo với đèn chiếu sáng có tông ấm áp (vàng, cam). Ánh sáng này không chỉ giúp bếp sáng sủa, ấm cúng hơn mà còn kích hoạt năng lượng tích cực, tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.

Chọn màu sắc phù hợp: Màu sắc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến năng lượng không gian. Bếp nhà hướng Bắc nên sử dụng gam màu ấm như đỏ, cam, vàng hoặc nâu. Ngược lại, nên hạn chế màu xanh dương và đen, vì đây là những màu lạnh, khiến giảm năng lượng tích cực.

Tăng cường yếu tố ấm áp: Gia chủ có thể bổ sung các vật dụng như bếp gas, lò nướng hoặc phụ kiện trang trí màu đỏ, cam để tăng vượng khí và sự ấm áp. Điều này không chỉ giúp kích hoạt năng lượng tốt mà còn mang lại cảm giác sinh động, gần gũi trong căn bếp.

Bố trí hợp lý các khu vực chức năng: Các khu vực như bếp nấu, bồn rửa, bàn chế biến cần được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho quá trình nấu nướng. Việc bố trí hợp lý giúp luồng khí lưu thông tốt, tạo cảm giác thoải mái, đồng thời giúp giữ gìn trật tự, sạch sẽ trong không gian bếp.

Bố trí hợp lý các khu vực chức năng của không gian bếp.

Những điều cần tránh

Bên cạnh các yếu tố nên làm, gia chủ cũng cần lưu ý một số điều kiêng kỵ trong phong thủy bếp để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.