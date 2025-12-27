Ngôi nhà 160 m² tại TP.HCM lấy cảm hứng từ đường cong xe Vespa

Tại TP.HCM, Vesp house là công trình nhà ở gây ấn tượng bởi câu chuyện cá nhân của gia chủ cùng cách tổ chức không gian giàu cảm xúc, đề cao sự gắn kết gia đình. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 160 m², hoàn thành năm 2025.
Chủ nhân của Vesp house là một chàng trai trẻ có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc Vespa cổ. Trước khi lập gia đình, anh cùng bạn bè thường xuyên rong ruổi khắp các tỉnh thành Việt Nam trên những chuyến đi dài. Khi xây nhà, gia chủ mong muốn tạo nên không gian cho vợ chồng, bố mẹ, bà và em gái cùng chung sống, đồng thời giữ lại tinh thần tự do, hoài niệm gắn liền với Vespa.
Về tổng thể, kiến trúc sư Story Architecture thiết kế hình khối kiến trúc và nội thất của công trình lấy cảm hứng từ những đường cong mềm mại của xe Vespa. Bảng màu xi măng kết hợp gỗ mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và hoài niệm, phản ánh rõ cá tính gia chủ cũng như tinh thần của ngôi nhà.
Ngôi nhà được lùi về phía sau để tạo khoảng sân trước trồng cây xanh, đồng thời là không gian trưng bày và chăm sóc những chiếc Vespa yêu thích. Tầng một bố trí phòng khách và bếp, trong đó khu vực bếp sử dụng sàn mở nhằm tăng cường ánh sáng tự nhiên.
Bếp và bàn ăn là trung tâm sinh hoạt của gia đình, được thiết kế thông tầng xuyên suốt lên mái giúp không gian luôn thoáng đãng. Hệ hành lang, cửa sổ và ban công các tầng đều hướng về khoảng thông tầng này, tạo sự kết nối liền mạch giữa các không gian và tăng tính gắn kết giữa các thành viên
Tầng hai là không gian sinh hoạt của bố mẹ, kết hợp phòng thờ được thiết kế thông tầng lên mái, đảm bảo sự trang trọng và phù hợp yếu tố tâm linh. Phòng ngủ của em gái và gia chủ được bố trí ở tầng ba.
Khung cửa được tạo hình như cửa lều, cho phép gia chủ kéo rèm để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên và cây xoài cổ thụ được giữ lại trên khu đất. Ban công phòng ngủ cũng được thiết kế như không gian thư giãn để thưởng thức cà phê và tìm lại khoảnh khắc riêng tư.
