Sai lầm khi chọn gạch lát nền khiến gia chủ vừa tốn công vừa mất an toàn 14/01/2026 14:18

(PLO)- Việc quyết định sử dụng gạch lát nền bóng hay nhám đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia chủ bởi yếu tố thẩm mỹ, công năng và độ an toàn của từng không gian sống.

Trong thiết kế nhà ở hiện đại, vật liệu lát nền không chỉ đóng vai trò hoàn thiện không gian mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Giữa hai lựa chọn phổ biến là gạch lát nền bóng và gạch nhám, không ít gia chủ băn khoăn khi cân nhắc yếu tố thẩm mỹ, độ an toàn và tính tiện dụng. Trên thực tế, mỗi loại gạch đều phát huy hiệu quả trong những không gian khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và đặc điểm môi trường.

Đối với những không gian cần tạo cảm giác sang trọng như phòng khách hay phòng ngủ, gạch bóng thường được ưu tiên. Ngược lại, tại các khu vực dễ ẩm ướt như phòng tắm, sân thượng hoặc ngoài trời, gạch nhám lại cho thấy lợi thế rõ rệt về độ an toàn và độ bền.

Gạch lát nền bóng

Gạch lát nền bóng ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ vẻ ngoài hiện đại. Bề mặt sáng giúp phản xạ ánh sáng hiệu quả, tạo cảm giác căn phòng rộng rãi và thông thoáng hơn. Đồng thời, bề mặt nhẵn mịn cũng hỗ trợ việc vệ sinh nhanh chóng. Bên cạnh đó, khả năng giữ màu tốt giúp gạch bóng duy trì vẻ đẹp ổn định theo thời gian.

Gạch lát nền bóng mang đến vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho không gian phòng khách. Ảnh: KTS.

Tuy nhiên, gạch bóng cũng tồn tại một số hạn chế. Khi tiếp xúc với nước, bề mặt gạch có thể trở nên trơn, tiềm ẩn nguy cơ té ngã, đặc biệt với trẻ nhỏ và người già. Ngoài ra, vết bẩn hay bụi mịn thường dễ nhận thấy trên bề mặt bóng, đòi hỏi việc vệ sinh phải thực hiện thường xuyên. Dù vậy, trong không gian khô ráo, gạch bóng vẫn là lựa chọn phù hợp để tạo nên vẻ đẹp tinh tế.

Gạch lát nền nhám

Gạch lát nền nhám thường được sử dụng tại các khu vực cần đảm bảo yếu tố an toàn và độ bền. Với bề mặt có độ nhám nhất định, loại gạch này giúp tăng ma sát, hạn chế trơn trượt, phù hợp cho phòng tắm, khu bếp, sân thượng hay không gian ngoài trời.

Bề mặt thô ráp của gạch nhám giúp tăng độ ma sát, hạn chế tối đa nguy cơ té ngã. Ảnh: KTS.

Khả năng chịu mài mòn tốt cùng màu sắc trung tính giúp gạch nhám giữ được vẻ bền đẹp ở nơi có mật độ di chuyển cao. Đặc biệt, bề mặt nhám giúp che giấu vết bẩn và trầy xước hiệu quả hơn. Tuy nhiên, kết cấu bề mặt thô khiến gạch nhám khó vệ sinh hơn do dễ bám bụi bẩn. Khả năng phản xạ ánh sáng thấp cũng có thể khiến không gian kém sáng nếu không bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp.

Nên chọn gạch lát nền bóng hay nhám?

Việc lựa chọn cần căn cứ vào công năng từng khu vực. Gạch bóng phù hợp với phòng khách và phòng ngủ. Trong khi đó, gạch nhám là giải pháp an toàn cho phòng tắm, bếp, bể bơi hay sân thượng nhờ độ ma sát cao.

Ngoài công năng, phong cách thiết kế tổng thể cũng là yếu tố quan trọng. Những ngôi nhà mang phong cách hiện đại thường phù hợp với gạch bóng, còn các thiết kế mộc mạc lại dễ kết hợp với gạch nhám. Việc cân nhắc hài hòa giữa nhu cầu sử dụng và sở thích sẽ giúp gia chủ tạo dựng không gian sống tiện nghi, an toàn.

Lựa chọn gạch lát nền phù hợp với phong cách thiết kế sẽ nâng tầm giá trị thẩm mỹ cho không gian sống. Ảnh: KTS.

Tóm lại, không có loại gạch nào tối ưu cho mọi không gian. Lựa chọn đúng loại gạch ngay từ đầu sẽ góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và giá trị sử dụng lâu dài cho ngôi nhà.