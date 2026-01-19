9 gợi ý trang trí cổng nhà rực rỡ để đón tài lộc dịp Tết 19/01/2026 08:40

(PLO)- Trang hoàng cổng nhà rực rỡ không chỉ làm đẹp không gian mà còn là cách gia chủ đón vận may, rước tài lộc và khởi đầu một năm mới hanh thông, sung túc.

Khi Tết đến xuân về, việc chăm chút trang hoàng cho cổng nhà không đơn thuần là làm đẹp ngoại thất mà còn hàm chứa nhiều giá trị văn hóa, tinh thần sâu sắc. Với 10 gợi ý trang trí vừa sáng tạo vừa giàu ý nghĩa, cổng nhà ngày tết không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mở ra không gian sum vầy ấm cúng, đậm đà bản sắc truyền thống.

Ở góc độ phong thủy, cổng nhà là nơi đón sinh khí, dẫn tài lộc vào không gian sống. Việc sử dụng các vật trang trí mang ý nghĩa cát tường như hoa mai, hoa đào, câu đối, tranh chữ… được coi là cách cầu chúc cho gia đình một năm bình an, sung túc.

Để việc trang trí đạt hiệu quả thẩm mỹ, gia chủ nên lưu ý một số yếu tố sau:

Gam màu cho cổng nhà ngày Tết thường là sắc màu tươi sáng như đỏ, vàng, cam, xanh. Trong đó, đỏ tượng trưng cho phúc lộc, vàng đại diện cho tài lộc, cam mang ý nghĩa khởi đầu mới, còn xanh gợi sự bình an.

Các chi tiết trang trí nên được sắp xếp cân đối, có điểm nhấn rõ ràng. Gia chủ nên tránh lạm dụng quá nhiều phụ kiện gây rối mắt và mất đi vẻ tinh tế của tổng thể.

Trước khi trang trí, bạn nên dọn dẹp khu vực cổng nhà gọn gàng, loại bỏ rác và lá khô. Một không gian sạch sẽ, thông thoáng sẽ giúp cổng nhà trở nên sang trọng và nổi bật hơn.

Cây cảnh mang đến nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Những loại cây như mai, quất, cúc, lan, đào hay đỗ quyên thường được lựa chọn bởi chúng tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng.

Treo đèn lồng

Đèn lồng đỏ tạo vẻ rực rỡ, ấm áp và mang ý nghĩa cầu chúc an lành, hạnh phúc. Bạn có thể treo đèn lồng hai bên cổng hoặc kết hợp cùng các vật trang trí khác để tăng hiệu ứng thẩm mỹ.

Đèn lồng đỏ treo cao mang ý nghĩa cầu chúc sự bình an và hạnh phúc cho gia đạo. Ảnh: KTS.

Hoa mai, hoa đào

Hoa mai và hoa đào là biểu tượng không thể thiếu của mùa xuân Việt Nam. Hai loài hoa này thể hiện ước mong về sự an khang, thịnh vượng. Gia chủ có thể trang trí bằng một cây lớn hoặc nhiều cành hoa kết hợp cùng câu đối.

Hoa mai vàng và hoa đào là những biểu tượng không thể thiếu khi trang trí cổng nhà đón Tết. Ảnh: KTS.

Câu đối đỏ

Câu đối đỏ thường được treo tại cổng nhà như lời chúc đầu xuân gửi đến khách ghé thăm. Nội dung câu đối thể hiện mong muốn về một năm mới vạn sự như ý. Câu đối nên được treo ở vị trí cao, dễ quan sát.

Câu đối đỏ treo bên cổng nhà vừa là vật trang trí, vừa là lời chúc tốt lành đầu năm. Ảnh: KTS.

Vật phẩm phong thủy

Các linh vật như lân, sư tử, cá chép… thường được sử dụng với mong muốn thu hút may mắn và thành công. Những vật phẩm này tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian.

Cổng tre truyền thống

Cổng tre mang vẻ đẹp mộc mạc, gợi nhớ nét làng quê Việt Nam. Được dựng từ khung tre chắc chắn, cổng thường sơn đỏ hoặc vàng và trang trí thêm chữ Phúc - Lộc - Thọ để tăng ý nghĩa ngày xuân.

Cổng tre mang nét đẹp mộc mạc, tái hiện không gian Tết xưa giữa lòng phố thị. Ảnh: KTS.

Khi trang trí cổng tre, nên ưu tiên sử dụng tre nứa tự nhiên. Gia chủ kết hợp các gam màu tươi sáng nhằm tạo không khí rộn ràng và tăng tính thẩm mỹ.

Đèn nháy lung linh

Đèn nháy với nhiều kiểu dáng là lựa chọn linh hoạt để làm nổi bật cổng nhà. Các loại đèn dây, đèn hình ngôi sao giúp không gian thêm lung linh, phù hợp từ phong cách truyền thống đến hiện đại.

Phụ kiện treo may mắn

Dây treo may mắn thường thiết kế với biểu tượng chữ Phúc, Lộc, con giáp hay hoa sen. Bạn nên ưu tiên màu sắc tươi sáng, nội dung tốt lành để tạo sự cân đối, hài hòa với kiến trúc tổng thể.

Những phụ kiện may mắn được sắp xếp cân đối, tạo sự tinh tế cho tổng thể kiến trúc. Ảnh: KTS.

Dây pháo đỏ

Dây pháo đỏ gợi nhắc không khí Tết truyền thống, mang đến cảm giác vui tươi. Chỉ cần một dây pháo dài khoảng 2-3 mét treo hình vòng cung, cổng nhà đã trở nên nổi bật và tràn đầy sắc xuân.

Vòng hoa xuân

Vòng hoa là cách trang trí đơn giản nhưng hiệu quả. Tùy theo sở thích, bạn có thể chọn vòng hoa mai, hoa đào, hoa hồng hay hướng dương để giúp cổng nhà thêm sinh động và duyên dáng.

Trang trí cổng nhà dịp tết mang giá trị quan trọng về cả tinh thần lẫn phong thủy. Xét ở khía cạnh tinh thần, cổng nhà được tô điểm rực rỡ sẽ tạo bầu không khí rộn ràng, báo hiệu một khởi đầu mới đầy hứng khởi. Đây cũng là cách gia chủ gửi gắm niềm tin vào một năm mới hanh thông.