Công an TP.HCM 'đột kích' bar, phát hiện 17 dân chơi dương tính ma túy 08/02/2026 14:13

Ngày 8-2, Công an TP.HCM cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Cầu Ông Lãnh tiến hành kiểm tra hành chính quán bar APLUS trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động với hơn 500 khách và nhân viên. Qua kiểm tra và xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng bước đầu xác định 17 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy; đồng thời phát hiện hai trường hợp có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an đang sàng lọc, lấy lời khai để xử lý những người liên quan. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã lập hồ sơ, đưa các trường hợp liên quan về trụ sở để phân loại, xác minh, xử lý theo quy định. Việc xử lý được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm khách quan, đúng người, đúng hành vi, không làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân không liên quan.

Trước đó, Công an TP.HCM đã kiểm tra đột xuất quán bar trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh: CA

Hoạt động kiểm tra nêu trên thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân trong dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 đang cận kề, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030.