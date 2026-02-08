Cháy nhà, 4 người mắc kẹt ở phường Tân Hưng được cảnh sát cứu 08/02/2026 11:10

(PLO)- Lực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại phường Tân Hưng, TP.HCM.

Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM cho biết, rạng sáng 8-2, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường 36, phường Tân Hưng, TP.HCM. Lực lượng PCCC&CNCH đã kịp thời cứu an toàn 4 người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 31 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy từ số 15B đường 36, phường Tân Hưng. Ngay sau đó, đơn vị đã điều động hai xe chữa cháy Deawoo, một xe phương tiện cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, chữa cháy.

Đám cháy bùng lên từ căn nhà khiến 4 người mắc kẹt. Ảnh: CA

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong căn nhà có người bị mắc kẹt ở tầng một. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã tiếp cận, kịp thời đưa 4 nạn nhân ra ngoài an toàn, gồm chị Đỗ Thanh Hiền (34 tuổi), chị Lê Phương Thảo (32 tuổi) cùng 2 cháu nhỏ là Đỗ Thanh Vy (5 tuổi) và Đỗ Thanh My (3 tuổi).

Cảnh sát đã giải cứu 4 người thoát ra ngoài an toàn. Ảnh: CA

Song song với công tác cứu người, lực lượng chữa cháy đã triển khai ba lăng B và một đường vòi truyền tiếp nước để khống chế ngọn lửa. Đến 2 giờ 58 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 3 giờ 20 phút.

Đám cháy sau đó được cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM khống chế. Ảnh: CA

Căn nhà có tổng diện tích khoảng 210 mét vuông, trong đó diện tích bị cháy khoảng 70 mét vuông. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một xe máy hiệu PCX, một xe đạp, một bộ bàn máy vi tính cùng một số quần áo đã qua sử dụng, ước tính thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, các phương tiện đã rời hiện trường, trở về đơn vị vào lúc 3 giờ 53 phút cùng ngày.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.