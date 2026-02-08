Cháy nhà, 4 người mắc kẹt ở phường Tân Hưng được cảnh sát cứu

Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM cho biết, rạng sáng 8-2, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường 36, phường Tân Hưng, TP.HCM. Lực lượng PCCC&CNCH đã kịp thời cứu an toàn 4 người mắc kẹt bên trong.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 31 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy từ số 15B đường 36, phường Tân Hưng. Ngay sau đó, đơn vị đã điều động hai xe chữa cháy Deawoo, một xe phương tiện cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, chữa cháy.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong căn nhà có người bị mắc kẹt ở tầng một. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã tiếp cận, kịp thời đưa 4 nạn nhân ra ngoài an toàn, gồm chị Đỗ Thanh Hiền (34 tuổi), chị Lê Phương Thảo (32 tuổi) cùng 2 cháu nhỏ là Đỗ Thanh Vy (5 tuổi) và Đỗ Thanh My (3 tuổi).
Song song với công tác cứu người, lực lượng chữa cháy đã triển khai ba lăng B và một đường vòi truyền tiếp nước để khống chế ngọn lửa. Đến 2 giờ 58 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 3 giờ 20 phút.
Căn nhà có tổng diện tích khoảng 210 mét vuông, trong đó diện tích bị cháy khoảng 70 mét vuông. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một xe máy hiệu PCX, một xe đạp, một bộ bàn máy vi tính cùng một số quần áo đã qua sử dụng, ước tính thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.
Sau khi hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, các phương tiện đã rời hiện trường, trở về đơn vị vào lúc 3 giờ 53 phút cùng ngày.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khuyến cáo an toàn PCCC dịp Tết Bính Ngọ 2026
Để đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và mùa khô, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở và hộ gia đình thực hiện nghiêm các biện pháp sau:
- Đối với hộ gia đình: Cẩn trọng khi thắp hương, đốt vàng mã; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt. Kiểm tra hệ thống điện, tắt các thiết bị không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc rời nhà. Tuyệt đối không sạc xe điện, điện thoại qua đêm không có người trông coi.
- Mô hình "Nhà tôi 3 có": Người dân cần tích cực hưởng ứng phong trào gồm: Có thiết bị cảnh báo cháy, có mặt nạ phòng độc và có lối thoát nạn thứ hai. Thực hiện "phá dỡ chuồng cọp", mở lối thoát hiểm dự phòng tại ban công, tầng lầu.
- Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh: Không sắp xếp hàng hóa che chắn lối thoát nạn, cầu thang. Chỉ dự trữ số lượng ít xăng dầu, chất lỏng dễ cháy ở khu vực biệt lập. Lắp đặt thiết bị bảo vệ (aptomat) cho hệ thống điện chung và từng tầng.
- Đối với chợ, cơ sở tôn giáo: Quản lý chặt nguồn lửa, nguồn điện; tách riêng hệ thống điện kinh doanh và điện chiếu sáng bảo vệ. Bố trí nơi hóa vàng mã an toàn, cách xa vật dụng dễ cháy và phải có người trông coi.
- Khi xảy ra sự cố: Nhanh chóng báo động, ngắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và gọi ngay số 114 hoặc ứng dụng HELP 114 để được hỗ trợ kịp thời.