Xe tải chở hàng vướng dây điện làm rơi bao hàng trúng người đi đường 06/02/2026 19:19

(PLO)- Chiếc xe tải chở hàng quá cao vướng vào dây điện làm rơi bao tải trúng người đi xe máy vừa bị Đội CSGT Phú Lâm, TP.HCM lập biên bản xử phạt.

Ngày 6-2, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một tài xế xe tải về hành vi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép và để rơi vãi hàng hóa gây tai nạn.

Trước đó, ngày 3-2, Đội CSGT Phú Lâm tiếp nhận phản ánh của người dân kèm clip ghi lại cảnh một xe tải lưu thông trên đường Hồ Học Lãm có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông.

Chiếc xe tải chở hàng quá cao và vướng vào dây điện. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác của Đội CSGT Phú Lâm đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe tải biển số 54V-6XXX do tài xế NTP (38 tuổi, ngụ Bến Tre) điều khiển đã chở hàng vượt quá chiều cao quy định, vượt hơn 1 m so với thành xe.

Trong quá trình di chuyển, phương tiện này để rơi một bao hàng xuống mặt đường, va trúng một người đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nhẹ.

Bao tải đựng hàng rơi từ trên xe xuống trúng người đi đường. Ảnh cắt từ clip

Với các vi phạm trên, Đội CSGT Phú Lâm đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế NTP với tổng số tiền 5,5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng theo quy định.

Theo Đội CSGT Phú Lâm, hành vi chở hàng vượt quá chiều cao tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, có thể gây va chạm với cầu vượt, dây điện hoặc làm lật xe, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.

Đội CSGT Phú Lâm đã xác minh, mời làm việc với tài xế để xử lý theo quy định. Ảnh: CA

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị vận tải và tài xế cần tuân thủ nghiêm quy định về kích thước, giới hạn xếp hàng hóa, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Người dân khi phát hiện các phương tiện vi phạm có thể ghi nhận, phản ánh để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Thời gian tới, Đội CSGT Phú Lâm sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.