Sở VH&TT TP.HCM: Sẽ xử lý sai phạm tại ‘Tự tình phương Nam 4’ 19/03/2026 16:34

Theo báo cáo của Sở VH&TT TP.HCM tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ chiều 19-3, cơ quan này đã thông tin về những vấn đề liên quan đến chương trình “Tự tình phương Nam 4”, trong đó có tranh cãi xoay quanh việc nghệ sĩ trẻ tái diễn các trích đoạn cải lương kinh điển.

Theo đó, chương trình “Tự tình phương Nam 4” do Công ty TNHH Giải trí KL tổ chức đã được cấp phép theo quy định.

Cụ thể, ngày 5-3-2026, Sở VH&TT TP.HCM đã có văn bản chấp thuận sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị và tổ chức thẩm định thông qua Hội đồng nghệ thuật trước khi chương trình diễn ra.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý, Sở VH&TT TP.HCM xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm. Trong đó, trích đoạn cải lương “Mê Linh biệt khúc” trong vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" do bà VTTD (nghệ danh Bùm Bum) biểu diễn không nằm trong danh mục tiết mục đã đăng ký và được chấp thuận.

Bùm Bum vai Trưng Trắc trong "Tiếng trống Mê Linh" gây tranh cãi. Ảnh: FBNV

Ngày 16-3, Sở VH&TT TP.HCM đã làm việc với các bên liên quan, trong đó có đại diện Công ty TNHH Giải trí KL. Tại buổi làm việc, phía công ty đã thừa nhận sai phạm khi biểu diễn tiết mục ngoài nội dung được duyệt. Hiện Sở VH&TT TP.HCM đang hoàn thiện hồ sơ, xác lập hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở VH&TT TP.HCM cũng thông tin liên quan đến tranh cãi về việc nghệ sĩ trẻ tái diễn các vai diễn, trích đoạn cải lương kinh điển như trường hợp vai Trưng Trắc trong “Tiếng trống Mê Linh” từng gắn liền với tên tuổi cố nghệ sĩ Thanh Nga.

Sở VH&TT TP.HCM cho biết đơn vị luôn khuyến khích tinh thần kế thừa và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống.

Tuy nhiên, đối với các tác phẩm kinh điển có giá trị học thuật, tư tưởng và nghệ thuật cao, người biểu diễn cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Các nghệ sĩ trẻ cần đầu tư nghiêm túc về chuyên môn, rèn luyện kỹ năng biểu diễn, nghiên cứu sâu kịch bản, đồng thời có tinh thần cầu thị, học hỏi từ các nghệ sĩ tiền bối trước khi trình diễn trước công chúng.

Do đó, Sở VH&TT TP.HCM cho rằng đây không chỉ là yêu cầu về chuyên môn mà còn là sự tôn trọng đối với nghệ thuật truyền thống và khán giả.

Trong thời gian tới, Sở VH&TT TP.HCM sẽ tăng cường vai trò của Hội đồng nghệ thuật trong việc thẩm định, định hướng hoạt động biểu diễn, đồng thời có các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo các chương trình nghệ thuật diễn ra đúng định hướng thẩm mỹ, nâng cao chất lượng chuyên môn và tuân thủ quy định pháp luật.

Trước đó, chương trình “Tự tình phương Nam 4” được tổ chức bán vé nhưng có tiết mục như đã nói ở trên gây nhiều tranh cãi.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, một số tiết mục đã vấp phải ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, trích đoạn “Mê Linh biệt khúc” trong vở “Tiếng trống Mê Linh”, tác phẩm cải lương kinh điển gắn liền với tên tuổi cố nghệ sĩ Thanh Nga trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng phần thể hiện của VTTD chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật ca và diễn xuất.