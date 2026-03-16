Không biến giáo dục di sản thành tài liệu lịch sử, văn hóa 'chất tải' lên vai học sinh 16/03/2026 17:18

Chiều 16-3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở GD&ĐT TP Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác giáo dục di sản giai đoạn 2020 - 2025 và Ký kết phối hợp công tác giáo dục di sản giai đoạn 2026 - 2030.

Bước tiến số hóa và không gian tương tác di sản

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Tân - Giám đốc sở GD&ĐT TP Huế cho biết, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Sở đã biên soạn nội dung Giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó các chủ đề về di tích, danh nhân và nghệ thuật dân gian Huế chiếm 30-40% thời lượng.

Học sinh tham gia các tiết học giáo dục di sản tại Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã đưa nội dung giáo dục di sản tích hợp liên môn (Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn) vào kế hoạch giáo dục.

Theo ông Nguyễn Tân, ngành giáo dục đang nỗ lực ứng dụng công nghệ để đưa các không gian kiến trúc cung đình vào lớp học. Việc sử dụng hình ảnh 3D và thực tế ảo (VR) sẽ giúp các bài giảng trở nên sinh động, giúp học sinh, đặc biệt là ở những vùng xa, dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu di sản văn hóa một cách trực quan hơn.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày triển lãm sản phẩm giáo dục di sản.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng: "Mục tiêu cốt lõi của chúng ta không phải là bắt các em học thuộc những con số hay sự kiện khô khan, mà là gieo vào thế hệ trẻ tình yêu và sự tự hào đối với văn hóa của cha ông. Khi được trực tiếp trải nghiệm và tương tác tại các điểm di tích, di sản sẽ tự nhiên thấm sâu vào nhận thức của các em".

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục tạo ra các không gian tương tác, hướng đến việc đưa học sinh đến gần hơn với các di sản phi vật thể để các em thấu hiểu, trải nghiệm và tự hào về truyền thống dân tộc.

Giáo dục di sản không thể "chất tải" lên vai học sinh

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế cho biết, việc đưa giáo dục địa phương, giáo dục di sản vào trường học là chủ trương hoàn toàn đúng đắn.

Học sinh tham quan các hiện vật được trưng bày trong không gian di sản Huế.

"Tuy nhiên, tuyệt đối không được biến nội dung này thành những tài liệu giáo dục lịch sử, văn hóa khô khan mang tính chất "chất tải", gây thêm áp lực nặng nề cho học sinh. Văn hóa, di sản cần được tiếp cận một cách tự nhiên, mềm mại qua các hoạt động tương tác để tạo sự hứng thú thực sự" - ông Bình nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP Huế cũng thẳng thắn lưu ý về tính hiệu quả của các chuyến đi thực tế hiện nay. Việc tổ chức cho hàng ngàn lượt học sinh đến tham quan Đại Nội hay các lăng tẩm là nỗ lực rất lớn, nhưng không thể chỉ dừng lại ở việc đi xem, đi nghe bình thường.

Ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo, trong giai đoạn hợp tác sắp tới, các chương trình cần có giải pháp cụ thể để học sinh thực sự thu hoạch được kiến thức. Thành phố yêu cầu phải tạo ra những sản phẩm giáo dục thực tế và đong đếm được hiệu quả rõ rệt sau mỗi chuyến tham quan, trải nghiệm của các em học sinh.