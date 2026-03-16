TP.HCM: Gần 400.000 học sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 16/03/2026 15:55

(PLO)- Dự kiến số học sinh lớp 1 và lớp 6 đều tăng mạnh so với số học sinh lớp cuối cấp ra trường, gây áp lực lớn lên hệ thống trường lớp tại nhiều khu vực.

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT TP.HCM, số học sinh dự kiến vào lớp 1 năm học 2026-2027 là 197.593 em. Dù con số này giảm 6.113 học sinh so với năm học trước nhưng lại tăng đến 11.863 em so với số học sinh lớp 5 ra trường.

Để đảm bảo thực hiện chương trình 2 buổi/ngày toàn cấp tiểu học và sĩ số 35 học sinh/lớp theo điều lệ, nhu cầu đầu tư cho cấp học này là 5.447 phòng học. Trong đó, khu vực 1 cần 3.402 phòng học, khu vực 2 cần 1.661 phòng học và khu vực 3 là 384 phòng học.

Học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây trong ngày tựu trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tương tự ở cấp THCS, số học sinh lớp 6 năm học 2026-2027 dự kiến là 185.730 em. So với năm học trước, số học sinh lớp 6 giảm 2.215 em nhưng so với học sinh lớp 9 ra trường tăng 14.941 em.

Toàn thành phố hiện có 1.245 trường công lập, gồm 781 trường tiểu học và 464 trường THCS.

Qua khảo sát tại 168 đơn vị hành chính cấp xã, việc phân bố trường học giữa các địa phương còn chênh lệch, có nơi không có trường THCS hoặc chỉ có một trường. Do đó, việc cân đối chỉ tiêu tuyển sinh cần sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT với các địa phương lân cận để phù hợp với ranh giới hành chính và điều kiện thực tế.

Để đảm bảo 100% chỗ học công lập, Sở GD&ĐT đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bản đồ GIS trong định hướng phân tuyến, giúp học sinh được học gần nhà.

Đơn vị này cũng phối hợp với UBND các phường, xã để định hình lại bản đồ giáp ranh sau sáp nhập, thống kê chi tiết số lượng trường và học sinh tại từng địa bàn.

Quyết định việc phân bổ học sinh phải đảm bảo cân bằng giữa hai yếu tố gồm bố trí học sinh học gần nơi ở thực tế, phù hợp với điều kiện đi lại và đảm bảo các trường tuyển sinh đủ số lượng học sinh theo chỉ tiêu.

Tại các khu vực mật độ dân số cao, Sở GD&ĐT chỉ đạo rà soát, ưu tiên tổ chức học 2 buổi/ngày cho khối lớp 1, 5, 6 và 9; đồng thời tăng quy mô lớp hoặc tăng sĩ số học sinh/lớp. Tuy nhiên, các giải pháp này chỉ nhằm giải quyết tạm thời chỗ học chứ chưa đảm bảo tiêu chuẩn về sĩ số và định hướng trường chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT TP.HCM xác định hai nhóm đối tượng ưu tiên khi tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027.

Đối tượng ưu tiên 1: Bao gồm những trẻ em cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6). Nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Đối tượng ưu tiên 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên bao gồm học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên này sẽ được Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại, niêm yết và công khai chi tiết trong kế hoạch tuyển sinh của từng địa phương nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho học sinh.