Trường tiểu học 'hot' nhất TP.HCM ra thông báo về tuyển sinh lớp 1 12/03/2026 13:18

(PLO)- Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ra thông báo khẳng định không tổ chức bất kỳ chương trình khảo sát để tuyển sinh lớp 1 và đề nghị phụ huynh cần cảnh giác.

Ngày 12-3, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM ra thông báo khẩn về tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027.

Một giờ học của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, trường không tổ chức chương trình khảo sát tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 như một số thông tin hiện đang được gửi đến phụ huynh học sinh.

Tất cả thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 của trường sẽ được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của trường (website: https://thnguyenbinhkhiem.hcm.edu.vn; fanpage:https://www.facebook.com/thnguyenbinhkhiemsg).

"Phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu thông tin tuyển sinh lớp 1 cần liên hệ trực tiếp với văn phòng trường để được hội đồng tuyển sinh tư vấn, hỗ trợ" - trích thông báo.

Được biết thời gian qua, một số phụ huynh có con sắp vào lớp 1 năm học 2026-2027 nhận được tin nhắn, cuộc gọi về việc phải cho con em đăng ký khảo sát mới được vào học lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Việc tuyển sinh vào Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ theo kế hoạch tuyển sinh của UBND phường và dựa trên tiêu chí nơi ở hiện tại.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những trường tiểu học nổi tiếng ở TP.HCM vì cơ sở vật chất khang trang, hiện đại; chất lượng giáo dục tốt. Nhiều phụ huynh mong muốn cho con em mình được vào học ở đây.

Trước đó liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã phát thông báo khẩn, cảnh báo đến phụ huynh học sinh.

Đó là tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh đầu cấp của sở, của các trường học liên hệ với phụ huynh nhằm thu thập thông tin cá nhân hoặc cung cấp thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp.

Thông báo nêu rõ, Sở GD&ĐT TP.HCM, trường học và đội ngũ hỗ trợ tuyển sinh không chủ động gọi điện trao đổi về tuyển sinh với phụ huynh. Các thông tin chính thức, chính thống liên quan kỳ tuyển sinh đầu cấp được thực hiện tại website https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/, website các trường học và văn bản chính thức qua nhà trường.

Sở GD&ĐT TP.HCM khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc đóng phí không chính thức khi có người gọi điện.