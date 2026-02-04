Cảnh báo: Chiêu trò mạo danh cán bộ tuyển sinh Sở GD&ĐT lừa đảo phụ huynh 04/02/2026 17:30

(PLO)- Hiện đang xuất hiện tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của Sở GD&ĐT liên hệ trực tiếp với phụ huynh.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa phát đi thông báo quan trọng liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 nhằm cảnh báo phụ huynh trước các thủ đoạn lừa đảo mới.

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ghi nhận của Sở GD&ĐT, hiện có tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của Sở, cán bộ phụ trách các trường học hoặc đội ngũ hỗ trợ để liên hệ trực tiếp với phụ huynh. Mục đích của các đối tượng này là thu thập thông tin cá nhân hoặc cung cấp những thông tin sai lệch về quy trình tuyển sinh đầu cấp.

Trước thực tế này, Sở GD&ĐT khẳng định sở, các nhà trường và đội ngũ hỗ trợ tuyển sinh không chủ động gọi điện trao đổi về việc nhập học với phụ huynh.

Để đảm bảo quyền lợi, Sở GD&ĐT lưu ý phụ huynh chỉ cập nhật nguồn thông tin chính thức về việc đăng ký tuyển sinh qua cổng thông tin: http://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, website các trường học và văn bản hướng dẫn chính thức được phổ biến qua nhà trường.

Sở GD&ĐT đề nghị phụ huynh nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện đóng các khoản phí không chính thức cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại.

Hiện đang trong thời gian phụ huynh đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh để rà soát dữ liệu, chuẩn bị cho việc tuyển sinh sắp tới. Năm nay, công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 dựa trên nơi ở hiện tại để phân tuyến với mục đích học sinh được học gần nhà.