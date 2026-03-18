Thủ tướng Anh tiếp ông Zelensky, khẳng định Ukraine vẫn là trọng tâm bất kể chiến sự Trung Đông 18/03/2026 05:57

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer khi ông có chuyến công du loạt nước châu Âu nhằm củng cố sự ủng hộ cho Kiev giữa chiến sự Trung Đông.

Ngày 17-3, Thủ tướng Anh Keir Starmer tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London, nhấn mạnh rằng “trọng tâm phải tiếp tục đặt vào Ukraine” dù cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran vẫn tiếp diễn, theo hãng tin AFP.

Ông Starmer đã chào đón ông Zelensky tại dinh thự chính thức ở phố Downing để hội đàm, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine gặp Vua Charles III tại Cung điện Buckingham.

“Tôi cho rằng điều rất quan trọng là chúng ta phải làm rõ rằng trọng tâm vẫn phải là Ukraine” - ông Starmer nói.

“Rõ ràng đang có xung đột ở Iran, tại Trung Đông, nhưng chúng ta không thể sao nhãng những gì đang diễn ra ở Ukraine và nhu cầu về sự hỗ trợ của chúng ta” - thủ tướng Anh nói thêm.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London hôm 17-3. Ảnh: PA Wire/dpa

Mỹ đã phần nào nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm hạ nhiệt giá dầu tăng vọt do cuộc chiến ở Trung Đông.

Tại cuộc hội đàm, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh không được quên Ukraine, đồng thời cho rằng Mỹ và các bên khác nên tận dụng công nghệ của Kiev về chống UAV trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông.

Đáp lại, ông Starmer nói: “[Tổng thống Nga Vladimir] Putin không thể là người hưởng lợi từ xung đột ở Iran, dù là từ giá dầu hay việc nới lỏng các lệnh trừng phạt”.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky đã công bố một thỏa thuận về UAV giữa Ukraine và Anh.

“Hôm nay, chúng tôi đã ký Tuyên bố về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và công nghiệp quốc phòng. Đây là một bước quan trọng nhằm củng cố năng lực phòng thủ của chúng tôi” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với ông Starmer.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Zelensky đã phát biểu trước quốc hội Anh và tham gia cuộc họp ba bên với Thủ tướng Starmer và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

“Nga và Iran là anh em cùng theo đuổi đường lối đối đầu, và đó là lý do họ cũng là anh em trong vũ khí. Chúng tôi muốn họ sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ chiến thắng trong bất cứ điều gì” - nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu trước các nghị sĩ tại quốc hội Anh.

Trước đó, ông Zelensky đã tiếp kiến Vua Charles tại Cung điện Buckingham.

“Tôi cảm ơn Quốc vương và toàn thể Hoàng gia vì sự ủng hộ và đoàn kết kiên định dành cho Ukraine” - ông Zelensky viết trên X.

Tổng thống Zelensky tới London chưa đầy một tuần sau khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris và lãnh đạo Romania tại Bucharest - chuỗi chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh chiến sự Trung Đông.