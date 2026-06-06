Chiến sự Nga - Ukraine 6-6: Ukraine tập kích 5 tàu hàng Nga; HĐBA LHQ sắp họp khẩn về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga 06/06/2026 06:59

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine tập kích 5 tàu hàng Nga; Hai bên trao đổi tù binh; Điện Kremlin nói lời mời ông Zelensky đến Moscow vẫn còn hiệu lực.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ukraine tập kích 5 tàu hàng Nga

Ngày 5-6, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố đã tấn công 5 tàu hàng của Nga được sử dụng để hỗ trợ quân đội Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Các tàu bị nhắm mục tiêu gồm 1 tàu gần TP Berdiansk thuộc tỉnh Zaporizhzhia, 2 tàu gần TP Yalta và 2 tàu gần TP Mariupol thuộc tỉnh Donetsk.

“Bất kỳ tàu nào tham gia vào hoạt động hậu cần quân sự của đối phương hoặc khai thác trái phép tài nguyên tại các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát đều thực chất đang tài trợ cho việc tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraine và vì vậy là mục tiêu quân sự hợp pháp” - theo tuyên bố của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết hai tàu hàng nước ngoài chở 25 công dân Azerbaijan đã bị UAV tấn công trong đêm 5-6.

Theo bộ này, 5 công dân Azerbaijan thiệt mạng trong vụ tấn công, 3 người bị thương và phải nhập viện tại thị trấn Yeysk thuộc vùng Krasnodar của Nga.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan không nêu rõ cuộc tấn công do UAV của Ukraine hay của Nga thực hiện.

Bộ này cho biết hai tàu bị tấn công là Natra và Zirkon, hoạt động tại vịnh Taganrog trên Biển Azov và không thuộc sở hữu của Azerbaijan.

Theo hãng tin AzerNews, hai tàu này đang trên hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến TP Rostov-on-Don của Nga để nhận hàng ngũ cốc.

Truyền thông cho biết toàn bộ thuyền viên trên hai tàu đều là công dân Azerbaijan làm việc theo các hợp đồng lao động hàng hải cá nhân.

Ukraine và Nga đều chưa bình luận về vụ việc.

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Binh sĩ Ukraine về nước sau cuộc trao đổi tù binh ngày 5-6. Ảnh: X/@DefenceU

Nga và Ukraine ngày 5-6 có đợt trao đổi tù binh mới, với 185 binh sĩ mỗi bên được trả tự do.

Đợt trao đổi tù binh lần thứ 75 giữa Kiev và Moscow diễn ra với sự hỗ trợ của Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tổng cộng 185 tù binh chiến tranh Ukraine đã được trả tự do, trong đó có một dân thường bị Nga giam giữ từ năm 2022.

Theo ông Zelensky, những người được trở về từ nơi giam giữ của Nga gồm các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Cơ quan Biên phòng Quốc gia, từng tham chiến tại các mặt trận Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Sumy, Kiev và Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận 185 tù binh chiến tranh Nga đã trở về nước, đồng thời cho biết các binh sĩ này hiện đang ở Belarus và sẽ được chăm sóc tâm lý cũng như điều trị y tế tại đây.

HĐBA LHQ sắp họp khẩn về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga

Ngày 5-6, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận về các đợt tấn công quy mô lớn gần đây của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Cuộc họp được Ukraine đề nghị tổ chức và sẽ diễn ra vào ngày 8-6.

“Làn sóng không kích mới nhất của Nga một lần nữa cho thấy Moscow tiếp tục lựa chọn leo thang thay vì hòa bình, khủng bố thay vì ngoại giao” - ông Sybiha viết trên mạng xã hội X.

“Việc duy trì sức ép quốc tế đối với Nga vẫn là yếu tố thiết yếu nhằm khôi phục sự tôn trọng đối với Hiến chương LHQ và thúc đẩy đề xuất thực chất của Tổng thống Volodymyr Zelensky gửi tới Liên bang Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến” - ông nói thêm.

Hội nghị khẩn cấp này được tổ chức sau hai đợt tấn công đường không quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine, diễn ra vào các ngày 24-5 và 2-6.

Cuộc tấn công ngày 24-5 chủ yếu nhắm vào thủ đô Kiev, khi Nga liên tục phóng UAV cảm tử, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong nhiều giờ suốt đêm xuống thủ đô và khu vực lân cận. Thành phố Bila Tserkva thuộc tỉnh Kiev cũng bị tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga tấn công.

Đợt tấn công này khiến 4 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương trên toàn Ukraine. Riêng tại Kiev, hơn 80 người bị thương và 2 người thiệt mạng.

Theo Kyiv Independent, cuộc tập kích đã đánh trúng khu vực trung tâm hành chính và văn hóa của Kiev, gây hư hại cho Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, Nhà hát Opera Kiev, Trung tâm Văn hóa Ukrainian House, Sân vận động Dynamo Valeriy Lobanovskyi và Bảo tàng Chornobyl.

Sau cuộc tấn công ngày 24-5, ông Sybiha đã kêu gọi HĐBA LHQ và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu phối hợp đưa ra phản ứng khẩn cấp.

Nga kiểm soát thêm 2 cộng đồng ở Ukraine

Ngày 5-6, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng dân cư ở tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, cơ sở năng lượng và vận tải, cũng như các sân bay quân sự của Ukraine.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Cụm tác chiến phía Tây đã gây hơn 1.325 thương vong cho quân đội Ukraine trong tuần qua, đồng thời phá hủy 12 xe bọc thép cùng nhiều phương tiện và khí tài quân sự khác.

Cụm tác chiến phía Nam của Nga đã gây hơn 935 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy một xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 23 xe bọc thép cùng nhiều hệ thống pháo và tác chiến điện tử.

Cụm tác chiến Trung tâm được cho là đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây hơn 2.360 thương vong cho quân đội Ukraine, đồng thời phá hủy 23 xe bọc thép trong tuần qua.

Cụm tác chiến phía Đông đã khiến Ukraine tổn thất hơn 3.045 binh sĩ và phá hủy 14 xe bọc thép, ghi nhận mức tổn thất lớn nhất trong số các cụm tác chiến được công bố.

Cụm tác chiến Dnepr đã gây hơn 335 thương vong cho quân đội Ukraine, đồng thời phá hủy 2 xe bọc thép cùng nhiều phương tiện, pháo dã chiến và thiết bị tác chiến điện tử.

Cũng theo bộ này, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 3.084 UAV và 47 quả bom thông minh của Ukraine.

Điện Kremlin: Lời mời ông Zelensky đến Moscow vẫn còn hiệu lực

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 5-6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng lời mời Tổng thống Ukraine Zelensky tới Nga vẫn còn hiệu lực theo TASS.

Khi được các phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 hỏi liệu lời mời đàm phán của Tổng thống Nga Vladimir Putin có bị hủy bỏ sau bài phát biểu của ông tại phiên toàn thể của diễn đàn hay không, ông Peskov trả lời: “Hoàn toàn không”.

“Đó không phải điều mà tổng thống đã nói. Xin đừng gán cho ông ấy những lời mà ông ấy không nói” - ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, tại diễn đàn này, ông Putin phản hồi bức thư của ông Zelensky, cho rằng hiện tại ông không thấy lý do gì để gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Ukraine.

“Tôi không thấy có ý nghĩa gì trong việc gặp mặt; điều duy nhất phía Ukraine muốn là ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang chúng tôi. Nhưng chúng tôi cần các thỏa thuận - không phải cho sáu tháng, không phải cho ba tháng, mà là lâu dài” - ông Putin nói.