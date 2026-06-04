VIDEO: Tàu ngầm hạt nhân tối tân của Nga phóng tên lửa Oniks 04/06/2026 06:33

(PLO)- Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là "tàu ngầm hiện đại nhất, được trang bị tốt nhất" đã phóng thử thành công tên lửa hành trình Oniks.

Ngày 3-6, Hạm đội phương Bắc của Nga đã công bố đoạn video quay lại cảnh tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa ở Biển Barents ở vùng Bắc Cực, đài RT đưa tin.

Theo thông báo của Hạm đội này, tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk đã phóng một tên lửa hành trình Oniks từ dưới nước, bắn trúng mục tiêu mô phỏng một tàu nổi cách đó khoảng 200 km.

Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk. Ảnh: SPUTNIK

Arkhangelsk là chiếc tàu ngầm thứ ba thuộc dự án 885M Yasen-M của Nga, đại diện cho sự cải tiến của tàu ngầm thế hệ thứ tư với trường âm thanh được thu nhỏ, khiến chúng ngày càng khó bị phát hiện và theo dõi bằng sonar (hệ thống định vị dưới nước bằng sóng âm).

Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk phóng tên lửa hành trình Oniks. Nguồn: TASS

Bên cạnh tên lửa Oniks, các tàu thuộc Yasen-M còn được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu thanh Tsirkon.

Tàu Arkhangelsk đã được đưa vào phục vụ trong Hạm đội phương Bắc từ tháng 12-2024.

Trong chuyến thị sát tàu ngầm này năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với thủy thủ đoàn rằng đây là "tàu ngầm hiện đại nhất, được trang bị tốt nhất, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau". Ông Putin nhấn mạnh rằng tàu Arkhangelsk và các tàu ngầm thuộc dự án Yasen-M khác "có thể làm được mọi thứ", ngầm chỉ khả năng tấn công mục tiêu dưới nước, trên mặt nước và trên đất liền.