Nga ra đòn mạnh trả đũa Ukraine vụ tấn công đẫm máu ở Luhansk 02/06/2026 16:56

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã mở đợt không kích quy mô lớn ở Ukraine nhằm đáp trả cuộc tấn công vào một trường học ở tỉnh Luhansk khiến 21 học sinh thiệt mạng và 70 người bị thương.

Ngày 2-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine mà Moscow cho là tấn công khủng bố, theo đài RT.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc không kích đêm 1-6 tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng ở thủ đô Kiev, một số khu vực thuộc các tỉnh Zaporizhzhia, Kherson, Dnipropetrovsk, Poltava, Khmelnitsky và Sumy.

Nga tấn công tên lửa, UAV vào thủ đô Kiev (Ukraine) đêm 1, rạng sáng 2-6. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cơ sở nhiên liệu và vận tải được lực lượng Ukraine sử dụng cũng như các sân bay quân sự cũng bị tấn công.

Bộ này cho biết đã triển khai các loại vũ khí chính xác trên bộ và trên biển, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV trong cuộc tấn công quy mô lớn này.

"Cuộc tấn công đã đạt được các mục tiêu đề ra. Tất cả các mục tiêu đã định đều bị tấn công" - theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Nhiều video được đăng tải trên mạng xã hội được cho là ghi lại các vụ nổ ở nhiều khu vực của Ukraine, trong đó báo động không kích ở thủ đô Kiev kéo dài 4 tiếng rưỡi suốt đêm 1-6.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 73 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, cũng như 656 UAV. Trong số đó, 40 tên lửa và 602 UAV đã bị bắn hạ hoặc đánh chặn, theo tờ Kyiv Independent.

Về hậu quả cuộc tấn công, giới chức Ukraine cho biết trên khắp cả nước, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Tòa nhà ở TP Dnepropetrovsk bốc cháy do cuộc tấn công của Nga. Ảnh: DỊCH VỤ KHẨN CẤP UKRAINE

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Kiev là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong vụ tấn công này. Ít nhất 6 người thiệt mạng và 64 người bị thương. Ông Zelensky cho biết TP Dnepropetrovsk cũng chịu tổn thất nặng nề khi có 11 người đã thiệt mạng và 37 người bị thương.

Thị trưởng thủ đô Kiev - ông Vitaly Klitschko xác nhận tình trạng mất điện cục bộ ở một số quận của thủ đô do cuộc không kích. Công ty điện lực DTEK của Ukraine báo cáo rằng 30.000 hộ gia đình ở Kiev bị mất điện sau một loạt vụ nổ do cuộc tấn công này.

Trước đó, Moscow đã cảnh báo sẽ mở "các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán" vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm các cơ sở sản xuất UAV, sở chỉ huy và "các trung tâm ra quyết định", để đáp trả vụ tấn công vào một trường đại học ở thị trấn Starobelsk, tỉnh Luhansk vào ngày 22-5.

Nga cho rằng Ukraine đã tấn công khuôn viên Đại học Sư phạm quốc gia Luhansk, trong đó nhắm vào ký túc xá trường này, bằng nhiều đợt UAV vào đêm khuya khi sinh viên đang ngủ, khiến 21 người thiệt mạng, chủ yếu là nữ sinh tuổi vị thành niên, và 70 người bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1-6 cũng cáo buộc đây là tội ác đẫm máu của Ukraine và khẳng định những kẻ đứng sau sẽ phải đối mặt "sự trừng phạt thích đáng và không thể tránh khỏi".