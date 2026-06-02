Moscow: Chắc chắn sẽ đáp trả vụ Romania đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Constanta 02/06/2026 09:14

(PLO)- Moscow gọi việc Romania đóng cửa lãnh sự quán Nga tại TP Constanta là không thân thiện và doạ sẽ đưa ra biện pháp đáp trả.

Ngày 1-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow chắc chắn sẽ đáp trả quyết định của Romania về việc đóng cửa lãnh sự quán Nga tại TP Constanta, theo hãng thông tấn TASS.

"Những hành động không thân thiện của chính quyền Romania chắc chắn sẽ bị đáp trả. Các biện pháp cụ thể sẽ sớm được đưa ra” - bà Zakharova nói.

Bà Zakharova nói với TASS rằng phương Tây cần dồn sự chú ý vào vụ UAV này để đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ tấn công vào ký túc xá trường Đại học Sư phạm Quốc gia Luhansk ở thị trấn Starobelsk (tỉnh Luhansk, thuộc vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, đang do Nga kiểm soát) mà Nga cho rằng Ukraine làm khiến 21 học sinh thiệt mạng, cũng như để biện minh cho việc đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Constanta.

Cảnh sát điều tra hậu quả của vụ rơi UAV ở Galati, miền đông Romania khiến 2 người bị thương. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 29-5, giới chức Romania cho biết 2 người đã bị thương sau khi 1 máy bay không người lái (UAV) đã rơi xuống mái nhà của một tòa chung cư ở TP Galati, nằm ngay biên giới với miền nam Ukraine và Moldova. Quân đội Romania xác định chiếc UAV bị bắn rơi là Geran-2, phiên bản Nga của UAV Shahed do Iran thiết kế. Phía Romania cho rằng Nga gây ra vụ việc này.

Sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Tối cao, Tổng thống Romania - ông Nicușor Dan đã tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Nga tại TP Constanta và tuyên bố lãnh sự Nga tại thành phố cảng trên Biển Đen này là “người không được hoan nghênh”. Bộ Ngoại giao Romania cũng triệu tập đại sứ Nga tại Bucharest về vụ việc.

Ngay sau vụ việc này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Romania đã vội vàng kết luận khi cho rằng Nga là thủ phạm. Ông cho rằng không ai có thể xác định nguồn gốc của UAV cho đến khi điều tra, khám nghiệm đúng quy trình.

Ông Putin cho rằng chiếc UAV bị rơi ở Romania này có thể là của Ukraine, đồng thời viện dẫn các vụ việc gần đây ở Phần Lan và các nước Baltic, nơi các UAV phóng từ Ukraine tấn công Nga đã chệch hướng và rơi xuống các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông Putin, UAV đã bay đến các khu vực này và rơi xuống có thể do bị hạ trong chiến tranh điện tử hoặc vì những lý do khác, như trục trặc kỹ thuật. Trong trường hợp UAV rơi ở Romania này, ông Putin cho rằng rất có thể những kịch bản đó đã xảy ra.