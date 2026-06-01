Nổ nhà máy công ty quốc phòng ở Hàn Quốc, 4 người thiệt mạng 01/06/2026 10:33

(PLO)- Xảy ra vụ nổ nghiêm trọng chưa rõ nguyên nhân tại nhà máy của công ty quốc phòng Hanwha Aerospace ở thành phố Daejeon (Hàn Quốc) làm 4 người thiệt mạng, tính đến sáng 1-6.

Cơ quan chức năng nhận được báo cáo về vụ nổ lúc 10 giờ 59 phút sáng (giờ địa phương). 4 người thiệt mạng. Các nhà chức trách đang tìm cách xác nhận tung tích của 3 người khác.

Ảnh: YONHAP

Lực lượng cứu hỏa được điều động đến hiện trường đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại khu vực này.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tin rằng vụ nổ xảy ra ở tầng một của nhà máy và sẽ xúc tiến điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc sau khi đám cháy được dập tắt.