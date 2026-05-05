Ông Trump lên tiếng vụ tàu Hàn Quốc bị nổ ở eo biển Hormuz 05/05/2026 05:55

(PLO)- Lên tiếng sau khi một tàu do Hàn Quốc điều hành phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz nghi do bị tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Seoul tham gia sứ mệnh mở lại tuyến đường thuỷ quan trọng này.

Ngày 4-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đã bắn vào 1 tàu chở hàng của Hàn Quốc và các mục tiêu khác trên eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh đã đến lúc Seoul tham gia sứ mệnh mở lại tuyến đường thuỷ quan trọng này, theo hãng thông tấn Yonhap.

"Iran đã bắn vào tàu của một số quốc gia không liên quan Dự án Tự do, bao gồm 1 tàu chở hàng của Hàn Quốc. Có lẽ đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này!” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Chúng tôi đã bắn hạ 7 tàu nhỏ, hay như họ thích gọi, là 'tàu cao tốc'. Đó là tất cả những gì họ còn lại. Ngoài tàu của Hàn Quốc, hiện tại, không có thiệt hại nào khác" - ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE WHITE HOUSE

Ông Trump đưa ra phát ngôn trên sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một vụ nổ đã xảy ra trên một tàu treo cờ Panama do ty vận tải biển HM của Hàn Quốc điều hành tại eo biển Hormuz. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Con tàu đang neo đậu ở vùng biển gần Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong eo biển Hormuz. Trên tàu có 24 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm 6 người Hàn Quốc và 18 người nước ngoài. Không có thương vong nào được báo cáo.

“Chính phủ chúng tôi sẽ liên lạc chặt chẽ với các quốc gia liên quan về vấn đề này và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tàu và thủy thủ đoàn của chúng tôi bên trong eo biển Hormuz” - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Iran chưa lên tiếng về cáo buộc của ông Trump.

Vụ việc trên xảy ra sau khi Tổng thống Trump phát động một chiến dịch, gọi là Dự án Tự do, để hộ tống các tàu thương mại bị mắc kẹt do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran ra khỏi eo biển Hormuz.

Tổng cộng 26 tàu từ Seoul vẫn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Hàn Quốc phụ thuộc vào 70% lượng dầu thô và khoảng 20% ​​lượng khí hóa lỏng nhập khẩu từ Trung Đông, theo tờ The Hill.

Lời kêu gọi mới của ông Trump đối với Hàn Quốc tham gia sứ mệnh tại eo biển Hormuz đã gây thêm áp lực lên quốc gia châu Á này. Trước đó, ông Trump đã chỉ trích Hàn Quốc, Nhật, Đức và các quốc gia khác vì không can thiệp để đảm bảo eo biển Hormuz được mở cửa trở lại nhanh chóng.