Iran cảnh báo sẽ tấn công nếu lực lượng Mỹ tiến vào eo biển Hormuz 04/05/2026 17:24

(PLO)- Quân đội Iran cảnh báo rằng lực lượng Mỹ sẽ bị tấn công nếu tiến vào eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này.

Ngày 4-5, Thiếu tướng Ali Abdollahi - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo nước này sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ nếu nước này cố gắng tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.

“Chúng tôi cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ, sẽ bị tấn công nếu họ cố gắng tiếp cận và tiến vào eo biển Hormuz” - Thiếu tướng Abdollahi phát cảnh báo trên đài truyền hình IRIB.

Ông Abdollahi nhấn mạnh rằng bất kỳ sự di chuyển và hàng hải an toàn nào trong eo biển đều phải được phối hợp với Tehran “trong mọi trường hợp”.

Ông Abdollahi cũng kêu gọi các tàu thuyền và tàu chở dầu “kiềm chế mọi nỗ lực đi qua” tuyến đường thủy này mà không có sự phối hợp trước.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố bản đồ mới về các khu vực ở eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của hải quân nước này. Ảnh: TELEGRAM

Theo hãng thông tấn Fars, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một bản đồ mới về các khu vực ở eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của hải quân nước này.

Khu vực này bắt đầu ở phía tây với một đường thẳng nối giữa mũi phía tây nhất của đảo Qeshm của Iran và tiểu vương quốc Umm al-Quwain của UAE. Ở phía đông, khu vực này kết thúc ở một đường thẳng nối giữa núi Mobarak của Iran và tiểu vương quốc Fujairah của UAE.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cho biết rằng Iran “coi mình là người bảo vệ eo biển Hormuz và tuyến đường thủy quan trọng này”.

Ông Baghaei nói thêm rằng Iran và Oman - quốc gia có đường bờ biển ở phía nam eo biển Hormuz - đang tiếp tục đàm phán về việc quản lý tuyến đường thủy này.

Hai nước có “trách nhiệm chung trong việc duy trì an ninh giao thông hàng hải trên tuyến đường thủy chiến lược này”, theo ông Baghaei.

Oman chưa đưa ra bình luận về phát ngôn trên.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống tàu thuyền đang mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz từ ngày 4-5 trong một nỗ lực mà ông gọi là “Dự án Tự do”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận sẽ “hỗ trợ các tàu thương mại tìm cách tự do đi lại” qua eo biển Hormuz theo “Dự án Tự do” của Tổng thống Trump.

“Lực lượng thuộc CENTCOM sẽ bắt đầu hỗ trợ Dự án Tự do vào ngày 4-5 để khôi phục quyền tự do hàng hải cho vận tải thương mại qua eo biển Hormuz” - CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X.

CENTCOM cho biết 15.000 quân nhân, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, cùng với tàu chiến và máy bay không người lái sẽ hỗ trợ nỗ lực trên.

Theo đài CNN, eo biển Hormuz vẫn gần như vắng bóng tàu thuyền vào ngày 4-5. Các trang dữ liệu vận chuyển cho thấy chỉ có tàu chở dầu Nooh Gas mang cờ Botswana bị trừng phạt đi qua eo biển.