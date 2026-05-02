Lebanon oằn mình hứng không kích từ Israel, nhiều tòa nhà bị san phẳng, hàng chục người thương vong 02/05/2026 10:16

(PLO)- Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon từ ngày 2-3 đã khiến hơn 2.600 người thiệt mạng.

Bộ Y tế Lebanon cho biết 13 người đã thiệt mạng vào ngày 1-5 trong các cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon, bao gồm một thị trấn nơi lực lượng Israel đã ra lệnh sơ tán bất chấp lệnh ngừng bắn, theo hãng tin AFP.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel nhằm vào Habboush - nơi Israel ban hành cảnh báo sơ tán - đã khiến 8 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Hãng thông tấn quốc gia NNA đưa tin rằng máy bay chiến đấu của Israel "đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công dữ dội... chưa đầy một giờ sau" cảnh báo.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào Habboush (miền nam Lebanon) ngày 1-5. Ảnh: AFP

Bộ này cũng báo cáo rằng các cuộc không kích ở Zrariyeh đã khiến 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Cuộc không kích ở Ain Baal gần TP ven biển Tyre đã khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Bộ Y tế Lebanon đã nâng số người chết do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2-3 lên hơn 2.600 người, trong đó có 103 nhân viên cấp cứu và y tá.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon đã tìm kiếm trong đống đổ nát sau “loạt không kích dữ dội phá hủy một khu dân cư”, theo phóng viên Obaida Hitto của kênh Al Jazeera đưa tin từ TP Tyre.

“Những hình ảnh từ đó thực sự rất kinh hoàng, với nhiều tòa nhà bị san phẳng hoàn toàn. Đã có những cuộc không kích khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương ở ít nhất 6 địa điểm khác ở miền nam Lebanon ngày hôm nay (1-5), trong đó có phụ nữ và trẻ em” - theo phóng viên Hitto.

Israel tuyên bố các cuộc tấn công của họ nhắm vào nhóm Hezbollah ở Lebanon.

Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công gây chết người vào Lebanon bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ngày 17-4 nhằm chấm dứt hơn 6 tuần giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn trao cho Israel quyền hành động chống lại "các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra".

Đáp lại, Hezbollah cho biết nhóm đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào binh lính và các địa điểm của Israel ở miền nam Lebanon, nói rằng cuộc tấn công là để đáp trả việc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.