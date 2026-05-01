Chiến sự Trung Đông ngày 63: Ông Trump nói về quyền chiến tranh, tiết lộ đàm phán; Iran, Lebanon lên án Israel 'tấn công tàn bạo' 01/05/2026 07:43

(PLO)- Ông Trump chỉ trích Quốc hội cản trở quyền chiến tranh; Ông Trump yêu cầu Thủ tướng Đức 'ngừng can thiệp' chuyện Iran, cân nhắc giảm quân Mỹ ở Ý, Tây Ban Nha; Iran, Lebanon lên án Israel “tấn công tàn bạo”, kêu gọi quốc tế can thiệp.

Iran, Lebanon lên án Israel “tấn công tàn bạo”, kêu gọi quốc tế can thiệp

Ngày 30-4, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Lebanon - ông Nabih Berri đã có cuộc điện đàm, trong đó lên án mạnh mẽ các hành động “gây hấn” của Israel nhằm vào Lebanon, hãng thông tấn WANA đưa tin.

Trong cuộc điện đàm (không rõ thời điểm cụ thể), 2 bên thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Lebanon và khu vực Tây Á, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ, cùng các vấn đề cùng quan tâm.

Ông Araghchi và ông Berri kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực chấm dứt các hành động “tàn bạo” của Israel tại miền nam Lebanon, vốn đã khiến hàng nghìn người thương vong, phá hủy khu dân cư và cơ sở hạ tầng, buộc nhiều người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi (phải) điện đàm Chủ tịch Quốc hội Lebanon - ông Nabih Berri ngày 30-4. Ảnh: WANA

Hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn và phối hợp song phương.

Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh việc chấm dứt các hành động “gây hấn” của Israel đối với Lebanon là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, Tehran sẽ tiếp tục lưu ý vấn đề này trong các tiến trình ngoại giao sắp tới.

Về phía mình, ông Berri nhấn mạnh cần buộc Israel phải chịu trách nhiệm về các hành động tại Lebanon.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon cho biết ủng hộ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun và Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu.

Ông Trump chỉ trích Quốc hội cản trở quyền chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-4 chỉ trích các nỗ lực của Quốc hội nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của ông, trong đó đề xuất mới nhất vừa bị Thượng viện bác bỏ trong ngày, theo đài CNN.

“Họ cứ lặp đi lặp lại chuyện quyền chiến tranh. Tôi đang đàm phán một thỏa thuận với Iran. Vậy mà cứ mỗi tuần, thậm chí vài ngày, họ lại đưa ra đề xuất yêu cầu chấm dứt chiến sự” - ông Trump nói với báo giới tại Phòng Bầu dục.

Ông Trump cho biết chỉ có ông và một số ít người nắm được tình trạng các cuộc đàm phán với Iran, hàm ý tiến trình này vẫn đang đạt tiến triển dù bề ngoài có vẻ đình trệ.

“Không ai biết các cuộc đàm phán đang diễn ra thế nào, ngoài tôi và một vài người khác” - ông Trump nói, lưu ý rằng phía Iran còn nhiều bất định về bộ máy lãnh đạo.

“Chúng tôi gặp vấn đề vì không ai thực sự biết rõ ai là lãnh đạo (ở Iran)” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Khẳng định Tehran “rất muốn” đạt được thỏa thuận, ông Trump cho biết việc phong tỏa eo biển Hormuz đang phát huy hiệu quả như kế hoạch.

“Nền kinh tế của họ đang lao dốc. Việc phong tỏa là đáng kinh ngạc. Sức mạnh của nó là rất lớn” - ông nói.

Ông Trump cũng tỏ ý chưa tính đến khả năng chấm dứt lệnh ngừng bắn hiện tại để nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran. “Tôi không chắc chúng ta cần làm vậy. Có thể cần, nhưng cũng có thể không” - nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ.

Ông Trump yêu cầu Thủ tướng Đức “đừng can thiệp” vấn đề Iran

Ngày 30-4, ông Trump tiếp tục công kích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho rằng ông Merz “đang làm rất tệ” trong điều hành đất nước và nên dành “ít thời gian hơn để can thiệp” vào nỗ lực của Washington nhằm đối phó “mối đe dọa hạt nhân Iran”.

Ông Trump cho rằng ông Merz đang gặp khó khăn trong nước với các vấn đề năng lượng và nhập cư, đồng thời “không giúp được gì” trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

“Ông ta đang làm rất tệ. Và ông ta có vấn đề lớn với Ukraine, vì họ đang mắc kẹt trong tình trạng hỗn loạn đó” - ông Trump nói.

Những ngày gần đây, ông Trump liên tục khẩu chiến với ông Merz liên quan cuộc chiến Iran.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: BLOOMBERG

Hôm 28-4, ông Trump nói nhà lãnh đạo Đức “không biết mình đang nói gì” sau khi ông Merz nhận định Iran đang khiến Mỹ “bẽ mặt” trong các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai tháng.

Ông Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng cắt giảm lực lượng Mỹ tại Đức và quyết định sẽ sớm được đưa ra. Phía Berlin chưa lên tiếng về thông tin này.

Ngày 29-4, Thủ tướng Merz nói rằng mối quan hệ của ông với ông Trump vẫn duy trì tốt đẹp sau tranh cãi giữa hai bên về cuộc chiến ở Iran.

Ông Trump nói cân nhắc giảm quân Mỹ ở Ý và Tây Ban Nha

Ngày 30-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Tây Ban Nha và Ý, CNN đưa tin.

Động thái này diễn ra khi Washington đánh giá lại hiện diện quân sự ở châu Âu, giữa lúc nảy sinh bất đồng với các đồng minh về cuộc chiến Iran.

"Ý tôi là, họ không thực sự đồng thuận với chúng ta" - ông Trump trả lời khi được hỏi về khả năng cắt giảm quân số tại Ý và Tây Ban Nha.

"Có lẽ tôi sẽ làm vậy. Tại sao tôi lại không làm thế chứ? Ý không mang lại bất kỳ sự trợ giúp nào. Tây Ban Nha thì cũng rất tệ" - ông Trump nói thêm.