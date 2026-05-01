Bộ trưởng Hegseth tranh cãi gay gắt với nghị sĩ Dân chủ trong ngày thứ hai điều trần về cuộc chiến Iran 01/05/2026 06:29

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã có cuộc tranh luận gay gắt với các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ về hạn chót 60 ngày có thể buộc Mỹ chấm dứt chiến tranh Iran.

Sau phiên điều trần kịch tính trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 29-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Cain tiếp tục đối mặt các câu hỏi khó nhằn từ các nhà lập pháp tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 30-4.

Tại phiên điều trần ngày 30-4, ông Hegseth một lần nữa bảo vệ cuộc chiến của Mỹ tại Iran, trong khi liên tục chỉ trích những người phản đối cuộc chiến, bao gồm các nhà lập pháp, cáo buộc họ "thiếu trách nhiệm" khi tiếp tay cho kẻ thù của Mỹ, theo kênh Al Jazeera.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ảnh: Navy Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza, DOD

Bác bỏ cáo buộc từ các thượng nghị sĩ rằng việc thiếu hụt vũ khí có thể khiến Mỹ dễ bị tổn thương ở các khu vực khác, ông Hegseth khẳng định kho vũ khí của Mỹ vẫn “ở trạng thái tốt”.

Tuần trước, tờ New York Times đưa tin rằng số lượng tên lửa đánh chặn tầm xa và tên lửa Patriot mà Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến ở Iran cho đến nay đã buộc quân đội phải tăng cường vũ khí và trang thiết bị từ các khu vực khác. Tại phiên điều trần ngày 29-4, các quan chức Lầu Năm Góc nói với các hạ nghị sĩ rằng Mỹ đã chi 25 tỉ USD kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhưng không rõ liệu con số đó có bao gồm thiệt hại đối với các tài sản của Mỹ ở Trung Đông hay không.

Về hạn chót 60 ngày được quy định trong Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 - theo đó, tổng thống có nghĩa vụ pháp lý phải ngừng chiến dịch hoặc nhận được sự chấp thuận của quốc hội để tiếp tục, ông Hegseth đã đưa ra một cách giải thích luật mới.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng “đồng hồ 60 ngày đã tạm dừng” trong thời gian ngừng chiến. Mỹ và Iran phần lớn đã tạm ngừng các cuộc tấn công kể từ ngày 8-4. Kể từ đó, Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại eo biển Hormuz, với việc Trump liên tục đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công.

“Cuối cùng, tôi sẽ để Nhà Trắng và cố vấn Nhà Trắng quyết định vấn đề đó. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đang trong thời gian ngừng bắn, theo hiểu biết của chúng tôi thì thời hạn 60 ngày sẽ tạm dừng hoặc ngừng lại trong thời gian ngừng bắn” - ông Hegseth nói.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine phản đối, nói rằng ông không tin đạo luật ủng hộ lập luận của ông Hegseth và rằng Tổng thống Trump sẽ cần phải xin phép quốc hội để tiếp tục chiến đấu, chấm dứt chiến dịch hoặc yêu cầu gia hạn 30 ngày để đảm bảo việc rút quân an toàn của quân đội Mỹ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói rằng Nga đã hỗ trợ Iran trong cuộc chiến hiện tại ở Iran, nhưng không cung cấp nhiều chi tiết.

“Chắc chắn là có một số hoạt động ở đó” - Tướng Cain nói, ám chỉ rằng ông không thể tiết lộ thêm thông tin trong một cuộc điều trần công khai.

Nga và Iran từ lâu đã trao đổi vũ khí. Tuy nhiên, có rất ít chi tiết về sự hỗ trợ cụ thể hơn của Moscow trong suốt cuộc xung đột.