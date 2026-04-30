Phiên điều trần kịch tính của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth và Tướng Caine trước quốc hội về cuộc chiến Iran 30/04/2026 05:57

(PLO)- Phiên điều trần của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước quốc hội Mỹ - nơi ông bảo vệ các quyết định của Mỹ trong cuộc chiến với Iran - được đánh giá là phiên điều trần mang tính đảng phái khi Dân chủ thi nhau truy hỏi còn Cộng hòa ủng hộ.

Ngày 29-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine điều trần công khai tại Uỷ ban Quân vụ Hạ viện Mỹ về cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran, theo hãng tin Reuters.

Trong nhiều giờ điều trần căng thẳng, ông Hegseth và tướng Caine đã không trả lời các câu hỏi về mục tiêu dài hạn của cuộc chiến tại Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong phiên điều trần ngày 29-4. Ảnh: AFP

Tổn thất của Mỹ

Phát biểu bên cạnh ông Hegseth, quyền Kiểm toán viên của Lầu Năm Góc Jules Hurst III lần đầu tiên cho biết cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã tiêu tốn 25 tỉ USD. Ông Hurst cho biết phần lớn số tiền đó dành cho đạn dược, cũng như chi phí tăng cường tài sản cho Trung Đông và thiết bị bị mất trong giao tranh.

Trong phần chất vấn sau đó, Hegseth không nói rõ liệu con số này có bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực hay chi phí bổ sung kho vũ khí của Mỹ hay không.

Tướng Caine cho biết 14 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong Chiến dịch Epic Fury, mặc dù hệ thống phân tích thương vong trực tuyến của Lầu Năm Góc chỉ ra 13 người Mỹ thiệt mạng tính đến ngày 29-4.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cũng mạnh mẽ bảo vệ cuộc chiến, nói rằng Iran vẫn “yếu hơn và kém năng lực hơn so với nhiều thập niên trước”.

Về chương trình hạt nhân của Iran

Đây là nội dung mà ông Hegseth phải đối mặt một số câu hỏi gay gắt nhất, khi các nhà lập pháp chất vấn người đứng đầu Lầu Năm Góc về mục tiêu của cuộc chiến.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Adam Smith đã nắm lấy những tuyên bố dường như mâu thuẫn của ông Hegseth rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ” sau cuộc chiến 12 ngày với Iran năm 2025 nhưng sau đó lại nói đó là một mối đe dọa cận kề trong thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến gần đây nhất.

“Như ông vừa nói, chúng ta phải bắt đầu cuộc chiến này cách đây 60 ngày, bởi vì vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa cận kề. Giờ ông lại nói rằng nó đã bị xóa sổ hoàn toàn. Chương trình hạt nhân của Iran vẫn y hệt như trước khi cuộc chiến này bắt đầu” - ông Smith chất vấn.

“Các cơ sở của họ đã bị ném bom và xóa sổ. Tham vọng của họ vẫn tiếp tục, và họ đang xây dựng một lá chắn thông thường” - ông Hegseth nói.

“Vũng lầy” tại Iran

Ông Hegseth đã nổi giận khi Hạ nghị sĩ Dân chủ John Garamendi gọi cuộc chiến là “vũng lầy” và “thảm họa chính trị và kinh tế ở mọi cấp độ”.

Bộ trưởng Quốc phòng cáo buộc vị nghị sĩ này “đang cung cấp tuyên truyền cho kẻ thù của chúng ta”. “Thách thức lớn nhất, kẻ thù lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt lúc này là những lời lẽ liều lĩnh, thiếu năng lực và bi quan của các nghị sĩ Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa” - ông Hegseth cáo buộc.

Phiên điều trần mang tính đảng phái

Phiên điều trần kéo dài nhiều giờ đã chia rẽ theo đường lối đảng phái như dự đoán. Đảng Dân chủ chất vấn ông Hegseth về giá nhiên liệu tăng vọt và thiệt hại kinh tế do việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz gây ra.

Ông Hegseth liên tục phản bác mà không trả lời trực tiếp các câu hỏi. Ông nói: “Cái giá phải trả cho việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là gì?”.

Tuy nhiên, các thành viên đảng Cộng hòa phần lớn ủng hộ ông Hegseth. Hạ nghị sĩ Nancy Mace - người đã công khai đặt câu hỏi về tính chính đáng của cuộc chiến vào cuối tháng 3 - nói với ông Hegseth rằng bà “rất ấn tượng với những gì chúng ta đã đạt được ngày hôm nay” và ông đã “vượt qua mọi kỳ vọng của tôi”.