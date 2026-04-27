Ngoại trưởng Iran đến Nga, chuẩn bị hội đàm với ông Putin 27/04/2026 19:42

(PLO)- Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đang bị đình trệ.

Ngày 27-4, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi đã đến TP St. Petersburg để chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau chuyến công du đến Oman và Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ, theo hãng thông tấn IRNA.

Khi đến St. Petersburg, ông Araghchi cho biết chuyến thăm Nga của ông nhằm mục đích tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Moscow về các vấn đề khu vực và quốc tế, cũng như thúc đẩy quan hệ song phương.

Quan chức Nga chào đón Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (giữa) đến TP St. Petersburg (Nga) ngày 27-4. Ảnh: IRNA

Ông Araghchi mô tả chuyến đi là một cơ hội tốt để xem xét các diễn biến liên quan cuộc chiến Mỹ-Israel chống lại Iran, bày tỏ tin tưởng rằng “các cuộc tham vấn và phối hợp giữa hai nước sẽ có ý nghĩa rất quan trọng”.

Ông Araghchi cho hay đã có “các cuộc tham vấn tốt đẹp” với các quan chức Pakistan về các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ để chấm dứt chiến tranh.

“Mặc dù đã có một số tiến triển trong các vòng đàm phán trước đó, nhưng các cuộc đàm phán đã không đạt được mục tiêu do cách tiếp cận của người Mỹ, những yêu cầu quá đáng mà họ đưa ra và những phương pháp sai lầm mà họ áp dụng. Do đó, cần thiết phải tham vấn với bạn bè của chúng tôi ở Pakistan để xem xét tình hình mới nhất” - Ngoại trưởng Araghchi lưu ý.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết Ngoại trưởng Araghchi và Tổng thống Putin dự kiến ​​sẽ có cuộc hội đàm tại St. Petersburg vào ngày 27-4 (giờ địa phương). Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những diễn biến cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Chuyến thăm của ông Araghchi cũng là một phần của “các cuộc tham vấn chặt chẽ” đang diễn ra giữa Iran và Nga, vì hai nước có chung quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, ông Jalali nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã xác nhận, nhấn mạnh rằng “tầm quan trọng của cuộc đối thoại này khó có thể đánh giá thấp xét về diễn biến tình hình xung quanh Iran và ở Trung Đông”, theo đài RT.