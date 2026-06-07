Chiến sự Trung Đông ngày 100: Mỹ, Iran tấn công mạnh cơ sở của nhau; Lầu Năm Góc lo ngại hoạt động gián điệp của Israel? 07/06/2026 05:54

(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Mỹ, Iran tấn công qua lại, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn; Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran; Lầu Năm Góc được cho là đã nâng mức cảnh báo về hoạt động gián điệp của Israel.

Tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Mỹ, Iran tấn công qua lại

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ ngày 6-6 đã tấn công các trạm radar ven biển của Iran sau khi bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) do Iran phóng về phía eo biển Hormuz. Đây là diễn biến leo thang mới nhất, làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng quân đội Mỹ tin rằng 4 UAV của Iran nhắm vào hoạt động hàng hải trong khu vực. CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X rằng Mỹ sau đó đã tấn công các cơ sở giám sát của Iran tại Goruk và đảo Qeshm, đều nằm ở eo biển Hormuz.

Hai máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Không quân Mỹ bay qua Trung Đông. Ảnh: X/@CENTCOM

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố hành động của Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn ngày 8-4 và cho rằng những vi phạm lặp đi lặp lại như vậy cho thấy Washington không có ý định giảm căng thẳng. Tehran cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả từ những "hành động phi pháp" của mình.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ, đồng thời nã hỏa lực vào 4 tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển mà không được Iran cho phép.

Quân đội Kuwait hôm 6-6 cho biết đã đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo bay qua các khu dân cư, gây thiệt hại về tài sản nhưng không có thương vong. Tại Bahrain, còi báo động đã vang lên và người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn. Kuwait và Bahrain đều lên án các cuộc tấn công này.

Trong cuộc xung đột song song tại Lebanon, hai sĩ quan và một binh sĩ của quân đội Lebanon đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel nhằm vào một phương tiện quân sự ở miền nam Lebanon, quân đội Lebanon cho biết ngày 6-6. Quân đội Israel cho biết đang điều tra vụ việc.

Iran đã đặt điều kiện rằng phải có một lệnh ngừng bắn tại Lebanon giữa Israel và Hezbollah thì mới có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Washington.

Ngày 6-6, quân đội Lebanon cho biết Tư lệnh quân đội Lebanon - Đại tướng Rudolf Haykal đã lên đường tới Pakistan theo lời mời của người đồng cấp Pakistan, nhưng không công bố thêm chi tiết.

Chuyến thăm bất ngờ này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Washington luôn khẳng định rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn liên quan Lebanon phải được tách biệt khỏi các cuộc thương lượng Mỹ - Iran do Pakistan làm trung gian.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan - ông Mohsin Naqvi đã đến Iran vào ngày 6-6 để tiến hành một vòng đàm phán mới thay mặt cho Mỹ.

Theo hãng thông tấn Tasnim, trong chuyến thăm này, ông Naqvi dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Trong khi đó, hãng thông tấn ISNA đưa tin riêng rằng ông Naqvi mang theo một bức thư của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir gửi tới Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

“Tôi cho rằng đây là một thông điệp quan trọng. Tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp và [cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran] sẽ chấm dứt” - ông Naqvi.

Trong ngày, ông Naqvi đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni (phải) tiếp Bộ trưởng Nội vụ Pakistan - ông Mohsin Naqvi tại Tehran ngày 6-6. Ảnh: WANA

Ông Momeni được cho là đã công bố thỏa thuận giữa hai nước nhằm nâng kim ngạch trao đổi kinh tế lên 10 tỉ USD.

“Chúng tôi đánh giá cao vai trò tích cực của quốc gia anh em và hữu nghị Pakistan trong việc làm trung gian nhằm giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ” - ông Momeni nói.

Lầu Năm Góc được cho là đã nâng mức cảnh báo về hoạt động gián điệp của Israel lên mức “nghiêm trọng”

Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã nâng mức đánh giá mối đe dọa từ hoạt động gián điệp của Israel từ “cao” lên “nghiêm trọng” trong những tuần gần đây, theo truyền thông Mỹ.

Đài NBC News ngày 5-6 đưa tin về sự thay đổi này. Tờ The New York Times đăng tải báo cáo riêng về vấn đề này vào ngày 6-6.

Hai cơ quan truyền thông dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết việc nâng mức cảnh báo xuất phát từ những lo ngại về các biện pháp ngày càng quyết liệt liên quan cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo các nguồn tin này, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đã nâng mức cảnh báo do lo ngại Israel đang tăng cường các nỗ lực theo dõi những quan chức cấp cao của Mỹ. Mục đích được cho là nhằm tìm hiểu các cuộc thảo luận nội bộ tại Nhà Trắng liên quan việc chấm dứt cuộc chiến.

Theo The New York Times, mặc dù Israel từ lâu đã được biết đến là tiến hành hoạt động tình báo nhằm vào Mỹ, nhưng DIA ghi nhận sự gia tăng đáng kể các hoạt động này từ cuối năm 2024, khi chính quyền Tổng thống Joe Biden gia tăng sức ép đối với Israel liên quan cuộc chiến tại Gaza.

Sự gia tăng đó tiếp tục kéo dài sang năm 2025, khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng và bắt đầu cân nhắc cách tiếp cận đối với Iran. Tờ báo cũng cho biết các đánh giá tình báo gần đây đã ghi nhận bằng chứng cho thấy Israel đang tìm cách theo dõi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby và cấp phó của ông là Michael DiMino IV.