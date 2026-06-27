Chiến sự Nga - Ukraine 27-6: Ukraine tiếp tục tấn công mục tiêu Nga ở Crimea; Romania điều trực thăng trước làn sóng UAV của Nga 27/06/2026 07:50

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine tấn công tàu hậu cần của Nga ở Crimea; Hai bên trao đổi tù binh; Moscow chặn số lượng UAV kỷ lục từ Kiev.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ukraine tiếp tục tấn công mục tiêu Nga ở Crimea

Ngày 26-6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói rằng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine đã đánh trúng các tàu bảo đảm hậu cần quân sự của Nga tại thành phố Kerch và các hệ thống phòng không ở khu vực eo biển Kerch thuộc bán đảo Crimea, theo tờ Kyiv Independent.

Theo SBU, các cuộc tấn công đã đánh trúng 2 tàu chuyên đặt cáp ngầm thuộc Dự án 15310 là Volga và Vyatka, gây ra "một vụ hỏa hoạn lớn trên tàu".

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 22 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Cơ quan này cũng cho biết phà chở hàng kiêm chở khách Petropavlovsk của Nga, đã hoàn thành 96% quá trình đóng mới, cũng bị tấn công.

"Những nỗ lực có hệ thống của SBU nhằm tấn công hạ tầng quân sự của Nga tại Crimea đã tước đi khả năng sử dụng bán đảo này làm trung tâm hậu cần và quân sự của đối phương" - theo tuyên bố của SBU.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa vào Crimea, nằm trong một loạt chiến dịch phối hợp nhằm từng bước cô lập bán đảo này khỏi các tuyến tiếp tế của Nga, đồng thời phá hủy các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ngày 25-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch để SBU triển khai một chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh.

Thông báo của SBU về các cuộc tấn công bằng UAV mới nhất được đưa ra trong bối cảnh chính quyền do Nga dựng lên tại Crimea tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp khu vực. Tình trạng mất điện trên diện rộng tại Crimea đã khiến khoảng một nửa bán đảo không có điện, người phát ngôn của chính quyền Crimea - ông Oleg Kryuchkov cho biết hôm 23-6.

Romania điều trực thăng trước làn sóng UAV của Nga

Chính quyền các địa phương Ukraine báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến 4 người thiệt mạng và 38 người bị thương trong ngày 26-6.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, ít nhất một người đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Tại tỉnh Kherson ghi nhận 14 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua.

Tại tỉnh Donetsk, tỉnh trưởng Vadym Filashkin báo cáo về một người thiệt mạng và 4 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, cuộc tấn công của Nga khiến một người bị thương.

Các cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự tại huyện Izmail, tỉnh Odesa, cũng trúng không kích.Tỉnh trưởng Oleh Kiper cho biết một số khu dân cư đã tạm thời bị mất điện sau khi cơ sở năng lượng bị hư hại.

Cuộc tấn công bằng UAV của Nga nhằm vào tỉnh Odesa cũng buộc Romania phải ban hành cảnh báo trên không trong đêm.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết ngày 26-6 rằng làn sóng tấn công mới bằng UAV của Nga nhằm vào miền nam Ukraine, gần khu vực biên giới sông với Romania, đã buộc nước này điều trực thăng cất cánh vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương để theo dõi các mục tiêu trên không.

Bộ này cho biết cảnh báo trên không được dỡ bỏ lúc 4 giờ 23 phút sáng theo giờ địa phương sau khi xác nhận "không có vụ xâm nhập trái phép nào vào không phận".

Thông tin trên được đưa ra một tháng sau khi một UAV lạc hướng đâm vào một tòa nhà dân cư tại thành phố Galați của Romania, khiến hai người bị thương.

Nga chưa bình luận về các vụ tấn công.

Nga, Ukraine trao đổi tù binh

Tổng thống Zelensky cho biết rằng 160 tù binh chiến tranh Ukraine đã được trả tự do trong đợt trao đổi tù binh quy mô lớn mới nhất với Nga vào ngày 26-6, theo Kyiv Independent.

Các tù binh chiến tranh Ukraine trở về nước sau cuộc trao đổi tù binh mới nhất với Nga vào ngày 26-6. Ảnh: TELEGRAM

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận cuộc trao đổi đã diễn ra, với mỗi bên trao trả 160 tù binh chiến tranh, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Đợt trao đổi mới nhất diễn ra khoảng một tháng rưỡi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng mỗi bên sẽ trao trả 1.000 tù binh trong một cuộc trao đổi quy mô lớn.

Đợt trao đổi trước đó diễn ra vào ngày 5-6, khi mỗi bên trao đổi 185 tù binh.

Nga chặn số lượng UAV kỷ lục từ Ukraine

Ngày 26-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn 660 UAV cảm tử của Ukraine trong đêm, mức cao nhất từng được công bố đối với chỉ số này, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga thường công bố tổng số UAV bị đánh chặn trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 7 giờ sáng mỗi ngày theo giờ Moscow. Kỷ lục trước đó là 556 UAV vào giữa tháng 5.

Kiev đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Theo RT, cả hai bên đều đang phát triển những phương thức có chi phí thấp hơn để đánh chặn UAV tầm xa, chẳng hạn như sử dụng máy bay đánh chặn giá rẻ, đồng thời tìm cách bảo vệ các loại vũ khí của mình trước các biện pháp đối phó của đối phương.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã sử dụng UAV Geran và Gerbera để tấn công một kho quân sự, một trạm xăng được quân đội Ukraine sử dụng tại tỉnh Chernihiv, một điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy và một đoàn tàu hỏa tại tỉnh Zhytomyr.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.