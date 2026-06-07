VIDEO: Núi lửa phun trào dữ dội ở Nga, kích hoạt cảnh báo hàng không cấp đỏ 07/06/2026 06:35

(PLO)- Núi lửa Shiveluch trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga phun trào, tạo ra một cột tro bụi khổng lồ cao tới 10 km lên bầu trời.

Ngày 6-6, vụ phun trào của núi lửa Shiveluch trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga đã tạo ra một cột tro bụi khổng lồ cao tới 10 km lên bầu trời, đồng thời kích hoạt cảnh báo hàng không cấp đỏ đối với khu vực này và các vùng lân cận, theo đài RT.

Theo Viện Núi lửa học và Địa chấn học thuộc Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, đám mây tro từ vụ phun trào hôm 6-6 đã kéo dài khoảng 50 km từ miệng núi lửa khi di chuyển về phía đông hướng ra biển Bering.

Viện này cảnh báo rằng một vụ nổ mạnh hơn, có thể đẩy tro bụi lên độ cao tới 12 km, "có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Video núi lửa Shiveluch trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga ngày 6-6. Nguồn: RT

Đoạn video do các nhà khoa học ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một cột khói và tro màu xám khổng lồ bốc cao trên bầu trời phía trên núi lửa.

Đây là lần thứ hai núi lửa Shiveluch phun trào chỉ trong vòng một tuần. Hôm 4-6, ngọn núi lửa này đã tạo ra một cột tro cao tới 8 km so với mực nước biển.

Shiveluch là một trong những núi lửa lớn nhất và hoạt động mạnh nhất ở Kamchatka, với lịch sử nhiều lần phun trào. Núi lửa nằm cách thủ phủ khu vực Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 450 km và cách khu dân cư Klyuchi khoảng 50 km.

Lần gần nhất cảnh báo cấp đỏ liên quan hoạt động của Shiveluch được ban hành là vào năm 2024, khi ngọn núi lửa này phun tro bụi lên độ cao tới 8 km. Một vụ phun trào lớn khác cũng được ghi nhận vào tháng 1.