Chiến sự Nga - Ukraine 7-6: Ukraine tập kích Petersburg bằng hàng trăm UAV; Nga nói về việc nối lại quan hệ với Mỹ 07/06/2026 06:08

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine tập kích Petersburg bằng hàng trăm UAV; Ukraine xin lỗi Hy Lạp vụ vũ khí xâm nhập vùng biển; Nga nói sẵn sàng nối lại quan hệ với Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng nằm trong tay Washington.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ukraine tập kích Petersburg bằng hàng trăm UAV

Ngày 6-6, quân đội Ukraine cho biết các đơn vị vận hành máy bay không người lái (UAV) thuộc Trung đoàn Lực lượng Tác chiến Đặc biệt số 3 của Ukraine đã giành quyền kiểm soát trên không đối với một phần tuyến tiếp tế đường bộ của Nga tới bán đảo Crimea, theo tờ Kyiv Independent.

Theo tuyên bố, UAV Ukraine hiện có khả năng tấn công các khí tài và hoạt động hậu cần của Nga dọc tuyến Melitopol – Chonhar ở miền nam Ukraine, tuyến đường dẫn tới Crimea.

UAV Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ do Nga. Ảnh: TRUNG ĐOÀN LỰC LƯỢNG TÁC CHIẾN ĐẶC BIỆT SỐ 3

Trung đoàn này cho rằng diễn biến trên đã làm phức tạp hoạt động tiếp tế quân sự và vận chuyển nhiên liệu của Nga tới Crimea. Theo Kyiv Independent, trong những tuần gần đây, bán đảo này tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu do tác động kết hợp từ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các tuyến tiếp tế cũng như cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

“Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Sẽ còn nhiều điều nữa” - theo tuyên bố của Trung đoàn Lực lượng Tác chiến Đặc biệt số 3.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực của Nga vào rạng sáng 6-6, vươn sâu tới 1.000 km bên trong lãnh thổ Nga và đánh trúng nhiều mục tiêu.

Cuộc tấn công diễn ra trước ngày cuối cùng của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Theo ông Zelensky, các UAV Ukraine đã bay khoảng 1.000 km và tấn công các kho vũ khí hải quân cùng căn cứ quân sự của Nga tại thành phố cảng lịch sử Kronstadt, gần St. Petersburg. Ông cũng cho biết UAV Ukraine đã đánh trúng một kho dầu ở vùng Krasnodar, cách biên giới Ukraine khoảng 500 km.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) báo cáo đã xảy ra hỏa hoạn và các vụ nổ thứ cấp tại Kho vũ khí số 15 của Hải quân Nga ở vùng Leningrad, nơi lưu trữ tên lửa và đạn dược.

“Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng nhà lãnh đạo của Nga muốn tiếp tục chiến đấu” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Về phía Nga, giới chức địa phương cho biết St. Petersburg đã hứng chịu một cuộc tấn công lớn bằng UAV của Ukraine đúng vào ngày bế mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, theo đài RT.

Tỉnh trưởng Leningrad - ông Aleksandr Drozdenko cho biết trên mạng xã hội rằng hơn 140 UAV đã bị bắn hạ trong những giờ đầu ngày 6-6.

Báo động trên không đã được ban bố trong đêm và người dân được khuyến cáo ở trong nhà. Hoạt động tại sân bay Pulkovo của St. Petersburg đã bị đình chỉ, khiến hàng chục chuyến bay bị chậm và nhiều máy bay phải chuyển hướng sang các sân bay khác.

Ukraine xin lỗi Hy Lạp vụ vũ khí xâm nhập vùng biển

Ukraine đã gửi lời xin lỗi tới Hy Lạp sau khi một xuồng không người lái mang thuốc nổ được cho là của Ukraine được phát hiện trong vùng biển Hy Lạp vào tháng trước, Kyiv Independent ngày 6-6 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Hy Lạp gửi công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Ukraine vào ngày 3-6. Phương tiện này, mà Hy Lạp cho là thuộc về Ukraine, đã được các ngư dân phát hiện trên bờ biển đảo Lefkada vào ngày 7-5, làm dấy lên căng thẳng ngoại giao giữa Athens và Kiev.

“Đó là hệ quả của những hoàn cảnh phát sinh từ hành động đang tiếp diễn của Nga đối với Ukraine” - ông Tykhyi nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev vẫn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm an toàn hàng hải, cũng như mong muốn ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.

Trong công hàm phản đối, Hy Lạp cho rằng sự hiện diện của phương tiện này đã gây nguy cơ đối với hoạt động giao thông hàng hải và có thể dẫn đến thương vong cho dân thường hoặc gây thiệt hại môi trường.

Theo ông Tykhyi, Ukraine và Hy Lạp cùng chia sẻ những quan ngại về các mối đe dọa đối với an ninh quốc tế và khu vực, bao gồm an ninh hàng hải, cũng như các hoạt động của “hạm đội bóng tối” của Nga.

Ông Tykhyi cảm ơn người dân Hy Lạp vì sự “ủng hộ kiên định” dành cho Ukraine, đồng thời khẳng định Kiev rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Athens.

“Phía Ukraine tin rằng vụ việc này, cũng như các sự cố tương tự tại những khu vực khác, cho thấy hành động đang tiếp diễn của Nga đối với Ukraine không chỉ đe dọa đất nước chúng tôi mà còn đe dọa các quốc gia láng giềng thân thiện, châu Âu và toàn thế giới” - ông Tykhyi nói.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm cộng đồng ở Kharkiv

Ngày 6-6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát đối với khu dân cư Shevchenko ở vùng Kharkiv, theo hãng thông tấn TASS.

“Nhờ các hành động quyết đoán của các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Bắc, quyền kiểm soát đã được thiết lập đối với khu dân cư Shevchenko ở vùng Kharkiv” - theo tuyên bố của bộ này.

Bộ này cho biết Ukraine đã mất khoảng 1.275 quân nhân trong vòng 24 giờ qua do các hoạt động của các cụm quân Nga.

Cụ thể, Ukraine thiệt hại tới 210 quân nhân trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc, hơn 180 quân nhân do các hoạt động của Cụm tác chiến phía Tây, hơn 175 quân nhân trong khu vực của Cụm tác chiến phía Nam, hơn 280 quân nhân tại khu vực của Cụm tác chiến Trung tâm, tới 385 quân nhân ở hướng Đông và tới 45 quân nhân trong khu vực của Cụm tác chiến Dnepr.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở sản xuất, kho chứa và khu vực phóng UAV tầm xa của Ukraine, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 địa điểm.

Moscow: Nga sẵn sàng nối lại quan hệ với Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng nằm trong tay Washington

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: TASS

Ngày 6-6, phỏng vấn của đài NBC News bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói rằng Nga sẵn sàng cho một mối quan hệ mới với Mỹ, nhưng quyền quyết định nằm trong tay Washington, theo TASS.

“Nga chưa bao giờ quay lưng với Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng và cởi mở đối với một mối quan hệ mới. Quyết định hiện nằm ở phía họ” - ông Novak nói.

Theo NBC News, ông Novak khẳng định Moscow vẫn để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với Washington.