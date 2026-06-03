VIDEO: Đài Loan 'trình làng' robot chó cầm súng 03/06/2026 14:52

(PLO)- Một viện nghiên cứu ở Đài Loan ra mắt chó robot vũ trang, được thiết kế thực hiện nhiệm vụ tuần tra ven biển, trinh sát và các hoạt động quân sự nguy hiểm.

Ngày 2-6, Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-Shan (NCSIST) ở Đài Loan (Trung Quốc) đã ra mắt mẫu chó robot vũ trang mới, được thiết kế thực hiện nhiệm vụ tuần tra ven biển, trinh sát và các hoạt động quân sự nguy hiểm, theo đài RT.

Viện này đã trình diễn 3 con chó robot được trang bị vũ khí có khả năng đi bộ, cúi người và di chuyển trên địa hình gồ ghề. Các cỗ máy này được cho là dựa trên nền tảng Vision 60 do công ty Ghost Robotics của Mỹ phát triển.

Mẫu robot này có thể trinh sát, chiến đấu và được trang bị LiDAR (công nghệ viễn thám sử dụng tia laser để đo khoảng cách), có thể được sử dụng để tuần tra, bảo vệ và theo dõi mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Robot này nặng khoảng 52kg và có tốc độ tối đa 2,5 m/giây.

Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-Shan (NCSIST) ở Đài Loan trình làng robot chó vũ trang. Nguồn: RT

Ông Jen Kuo-Kuang - Phó giám đốc Phân viện Nghiên cứu Tên lửa và Rocket của NCSIST, cho biết Viện đã có liên hệ sơ bộ với lực lượng phòng vệ Đài Loan và lực lượng này đang rất cần robot trong việc giám sát bờ biển, tuần tra hàng hải và bảo vệ an ninh quanh căn cứ.