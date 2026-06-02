ẢNH: Campuchia tăng cường triệt phá các ổ lừa đảo trực tuyến 02/06/2026 10:40

(PLO)- Chính quyền nhiều tỉnh, thành phố ở Campuchia đang tăng cường các chiến dịch trấn áp và triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Giới chức Campuchia cho biết cơ quan chức năng nước này đang tăng cường hoạt động để triệt phá các mạng lưới tội phạm trực tuyến, tờ Khmer Times ngày 2-6 đưa tin.

Gần đây nhất, các chiến dịch trấn áp tội phạm đã được tiến hành tại thủ đô Phnom Penh, tỉnh Svay Rieng, tỉnh Preah Sihanouk và tỉnh Banteay Meanchey. Điều này cho thấy quyết tâm của chính phủ Campuchia trong việc triệt phá các hoạt động lừa đảo trực tuyến đe dọa an ninh quốc gia, an ninh công cộng và uy tín của Campuchia.

Ngày 1-6, người phát ngôn của chính quyền Phnom Penh - bà Daw Samphor cho biết rằng trong chiến dịch trấn áp ngày 31-5, cơ quan chức năng đã kiểm tra 80 địa điểm và thẩm vấn 1.354 người nước ngoài (383 nữ), trong đó có 16 người không có hộ chiếu hợp lệ.

Trước đó, hôm 31-5, chính quyền 14 quận tại Phnom Penh đã tiến hành kiểm tra các khu chung cư, căn hộ, nhà trọ, nhà nghỉ và khách sạn để xóa bỏ các địa điểm nghi ngờ có hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Tại nhiều địa điểm như quận 7 Makara, quận Russey Keo, huyện Sen Sok, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều vật khả nghi liên quan lừa đảo trực tuyến như máy tính, điện thoại, các thùng CPU (bộ xử lý trung tâm).

Còn tại tỉnh Banteay Meanchey, lực lượng chức năng đã đột kích nhiều địa điểm tại TP Poipet, bắt giữ hơn 150 người và thu giữ nhiều tang vật liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến.

Khmer Times đăng tải một số hình ảnh về chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh và Banteay Meanchey.

Campuchia triệt phá các nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh. Ảnh: KHMER TIMES

Tang vật thu giữ được ở Phnom Penh. Ảnh: KHMER TIMES

Campuchia thu giữ tang vật phục vụ lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh. Ảnh: KHMER TIMES

Campuchia khám xét những nơi nghi là ổ lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey. Ảnh: KHMER TIMES

Campuchia khám xét những nơi nghi là ổ lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey. Ảnh: KHMER TIMES



Vật dụng phục vụ lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey. Ảnh: KHMER TIMES

Campuchia bắt giữ những người nghi lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey. Ảnh: KHMER TIMES