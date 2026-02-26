Ông Hun Manet: Các trung tâm lừa đảo tàn phá kinh tế Campuchia 26/02/2026 11:35

(PLO)- Thủ tướng Hun Manet thừa nhận các trung tâm lừa đảo trực tuyến gây tổn hại hình ảnh Campuchia, ảnh hưởng môi trường đầu tư, du lịch và kinh tế ở quốc gia Đông Nam Á này.

Chia sẻ với hãng tin AFP ngày 25-2, Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet thừa nhận các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại nước này đang làm tổn hại đến danh tiếng và phá hoại nền kinh tế của Campuchia.

Ông Hun Manet mô tả các mạng lưới lừa đảo không gian mạng đang tràn lan hiện nay là một phần của “nền kinh tế đen”, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch và môi trường đầu tư nước ngoài.

“Mạng lưới lừa đảo, hay cái mà chúng tôi gọi là nền kinh tế đen, đang tàn phá nền kinh tế chân chính. Vấn nạn này đã mang lại tiếng xấu cho Campuchia. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải dọn sạch mạng lưới này” - ông Hun Manet nhấn mạnh.

Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet. Ảnh: AFP

“Đúng là các trung tâm lừa đảo có thể tạo ra một số tác động trực tiếp đến lĩnh vực bất động sản, hay một vài khoản đầu tư như xây dựng, mua bán tài sản để lập cơ sở. Tuy nhiên, phần lớn số tiền thu được không đi vào ngân sách của Chính phủ Campuchia” - Thủ tướng Campuchia nhận định.

Đồng thời, ông Hun Manet cũng bác bỏ những luận điệu cho rằng nền kinh tế Campuchia đang phụ thuộc vào các hoạt động phi pháp.

“Nhiều người nói rằng GDP của Campuchia dựa vào hoạt động lừa đảo. Không phải vậy. Chúng tôi dựa vào các ngành kinh tế thuần túy như du lịch, sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực khác” - ông Hun Manet khẳng định.