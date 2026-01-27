Ông Hun Manet: Campuchia tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất, không cần đóng 1 tỉ USD 27/01/2026 10:51

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói rằng Phnom Penh sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng với tư cách thành viên sáng lập, khẳng định không cần đóng 1 tỉ USD.

Ngày 27-1, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chính thức lên tiếng lý giải về quyết định tham gia sáng kiến "Hội đồng Hòa bình" do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Đồng thời, ông khẳng định Campuchia sẽ tham gia với tư cách là thành viên sáng lập, thay vì phải chi trả một khoản tiền lớn để có ghế thường trực, theo tờ Phnom Penh Post.

"Việc tham gia này nhằm minh chứng cho cam kết của Campuchia trong việc ủng hộ và đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy gìn giữ hòa bình toàn cầu" - Thủ tướng Manet chia sẻ trên Facebook.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: PHNOM PENH POST

"Thiện chí yêu chuộng hòa bình, cũng như tinh thần hỗ trợ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và gìn giữ hòa bình là những nguyên tắc mà Campuchia luôn kiên định tuân thủ. Điều này được thể hiện đặc biệt rõ nét thông qua việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia các phái bộ dưới ngọn cờ Liên Hợp Quốc tại nhiều quốc gia đang gánh chịu chiến tranh" - ông Hun Menet viết.

Để trấn an dư luận trước những lo ngại về vấn đề tài chính, ông Manet giải thích rõ: với tư cách là "thành viên sáng lập", Campuchia sẽ đảm nhiệm vai trò này trong nhiệm kỳ 3 năm và hoàn toàn không phát sinh chi phí.

Nhà lãnh đạo Campuchia lưu ý rằng chỉ có các "thành viên thường trực" mới được yêu cầu đóng góp khoản tiền 1 tỉ USD.

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt có mục tiêu ban đầu là chấm dứt xung đột ở Gaza, sau đó sẽ được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột ở những nơi khác.

Theo dự thảo hiến chương của Hội đồng Hòa bình, mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ một nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ khi hiến chương này có hiệu lực và có thể được chủ tịch hội đồng gia hạn.

Các quốc gia đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình kể từ khi hiến chương có hiệu lực sẽ có tư cách thành viên vĩnh viễn.