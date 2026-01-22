Nga nêu điều kiện đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do ông Trump đề xuất 22/01/2026 17:42

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga sẵn sàng chuyển 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, nhưng kèm một điều kiện.

Ngày 22-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng việc Nga chuyển 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ thành lập sẽ đòi hỏi phải dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Moscow trên lãnh thổ Mỹ, theo hãng thông tấn TASS.

“Hiện vẫn chưa rõ [khoản đóng góp] sẽ được hợp thức hóa về mặt pháp lý ra sao, tất cả những điều này cần được thảo luận” - ông Peskov nói tại một cuộc họp báo.

“Việc này đòi hỏi phải dỡ bỏ phong tỏa. Tất nhiên, điều đó sẽ đòi hỏi Mỹ phải có những hành động nhất định” - người phát ngôn nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Nhà Trắng chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Trước đó, ngày 21-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng đóng góp tài chính cho sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” về Dải Gaza mà Tổng thống Trump khởi xướng.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, ông Putin khẳng định Moscow có thể cung cấp 1 tỉ USD cho tổ chức này “ngay bây giờ, ngay cả trước khi chúng tôi quyết định liệu có tham gia vào hoạt động của hội đồng hay không”.

Ông Putin viện dẫn lý do là “mối quan hệ đặc biệt của Moscow với người dân Palestine” và khoản tiền này có thể được trích xuất “từ các tài sản của Nga bị chính quyền [Mỹ] tiền nhiệm phong tỏa”.

Tuần trước, Nhà Trắng công bố việc thành lập Hội đồng Hòa bình và gửi lời mời tham gia hội đồng tới hàng chục quốc gia, trong đó nhiều nước đã chấp nhận lời mời.

Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt có mục tiêu ban đầu là chấm dứt xung đột ở Gaza, sau đó sẽ được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột ở những nơi khác.

Tư cách thành viên Hội đồng Hòa bình chỉ dành cho các quốc gia được chủ tịch mời. Các nước thành viên được đại diện bởi nguyên thủ quốc gia hoặc quan chức cấp cao của chính phủ và phải đóng góp cho các hoạt động phù hợp với luật pháp trong nước của mình.

Nhiệm kỳ thành viên thông thường kéo dài ba năm. Tuy nhiên giới hạn này không áp dụng đối với các quốc gia đóng góp 1 tỉ USD trong năm đầu tiên, qua đó được trao một ghế thường trực.