Eo biển Hormuz đang thế nào sau khi Iran tuyên bố phong tỏa, giá dầu diễn biến sao? 03/03/2026 10:53

(PLO)- Sự chú ý đang dồn về eo biển Hormuz khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển này, cảnh báo sẽ thiêu rụi bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua.

Ngày 2-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ thiêu rụi bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua.

Tuy nhiên, phóng viên an ninh quốc gia Jennifer Griffin của đài Fox News dẫn nguồn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận eo biển Hormuz vẫn mở.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ (không tiết lộ danh tính) cho biết Iran hiện không tuần tra cũng như không thực thi tuyên bố “đóng cửa”, cũng chưa ghi nhận bằng chứng nào về việc rải thủy lôi trên tuyến hàng hải này.

Dù vậy, các tàu thương mại đang di chuyển thận trọng trong khu vực.

Quan chức này nhấn mạnh đây không phải lần đầu Iran tuyên bố kế hoạch đóng eo biển, mô tả động thái này là một “chiến thuật gây sức ép” nhằm khuấy động tâm lý lo ngại.

Ông cũng nhận định Tehran khó có khả năng rải thủy lôi, bởi khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này được vận chuyển sang Trung Quốc.

Theo đài CNBC, trước thời điểm Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, giá dầu đã diễn biến tăng mạnh. Giá dầu thô tăng vọt hơn 8% trong phiên giao dịch ngày 2-3, do giới đầu tư lo ngại cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ leo thang ngoài tầm kiểm soát và gây gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.

Giá dầu thế giới tăng sốc khi Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: EPA/ Shutterstock

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 8,4%, tương đương 5,72 USD, lên mức 72,74 USD/thùng. Mức giá này tiếp đà tăng ngay cả sau giờ đóng cửa thị trường chính thức, trước thông tin Iran tuyên bố đã phong tỏa eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu cũng tăng vọt 9%, tương đương 6,65 USD, chạm mức 79,45 USD/thùng.

Hiện tại, giá dầu đã chốt phiên ở mức cao nhất kể từ thời điểm Mỹ và Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6-2025. Trước đó trong phiên giao dịch, giá dầu thậm chí đã tăng tới hơn 12% trước khi hạ nhiệt so với mức đỉnh.

Giá dầu lại tiếp tục bật tăng sau giờ đóng cửa khi hãng tin Reuters dẫn lời Tư lệnh IRGC tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, đe dọa sẽ "thiêu rụi bất kỳ tàu thuyền nào" cố tình đi qua.

Phản ứng của thị trường dầu mỏ trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tình hình lưu thông qua eo biển Hormuz - "yết hầu" quan trọng nhất thế giới đối với hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu.

"Chúng tôi coi tốc độ khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz và mức độ trả đũa của Iran là yếu tố then chốt quyết định giá dầu trong những ngày tới" - nhóm chuyên gia phân tích của ngân hàng UBS nhận định.