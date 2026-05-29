Romania nói UAV Nga xâm nhập không phận, điều động khẩn cấp F-16 đánh chặn 29/05/2026 11:07

Bộ Quốc phòng Romania cáo buộc một máy bay không người lái (UAV) Nga đã xâm nhập không phận Romania và lao vào một khu chung cư rạng sáng 29-5 (giờ địa phương), gây cháy và khiến 2 người bị thương, theo tờ Politico.

Theo truyền thông địa phương, chiếc UAV đã đâm vào mái một tòa nhà ở khu phố Stirex-Mazepa thuộc TP Galati, gần biên giới với Ukraine.

“Trong đêm 28 rạng sáng 29-5, Liên bang Nga đã nối lại các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng tại Ukraine, gần khu vực biên giới sông với Romania” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Romania.

Tiêm kích F-16. Ảnh: AIRMAN 1ST CLASS ANDREW BRITTEN/AIR FORCE

“Một trong các UAV đó đã đi vào không phận Romania, bị radar theo dõi tới khu vực phía nam thành phố Galati và rơi xuống mái một tòa chung cư, vụ va chạm gây ra hỏa hoạn” - tuyên bố nêu rõ.

Theo bộ này, 2 tiêm kích F-16 đã được điều động khẩn cấp và các phi công được “cho phép khai hỏa vào các mục tiêu trong suốt thời gian báo động”.

Bộ Quốc phòng Romania mô tả tình hình là “diễn biến phức tạp”.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.