Ông Trump họp toàn thể nội các, bàn về Iran, bầu cử giữa kỳ và dịch Ebola 28/05/2026 06:06

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp toàn thể nội các giữa lúc Mỹ và Iran đang nỗ lực tiến tới một thoả thuận chấm dứt cuộc chiến và mở cửa eo biển Hormuz.

Ngày 27-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp toàn thể nội các lần thứ 12 trong nhiệm kỳ thứ hai, thảo luận về cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa Mỹ và Iran, cuộc bầu cử giữa kỳ và những nỗ lực của chính phủ trong việc chống lại sự lây lan của dịch Ebola, theo tờ The Hill.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trong cuộc họp nội các, ông Trump nói rằng ông không lo lắng về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong bối cảnh đàm phán với Iran, nhưng cũng ám chỉ rằng cuộc chiến đang giúp ích cho đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử.

“Tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hãy nhìn những gì đã xảy ra đêm qua, đó là khúc dạo đầu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ” - ông Trump nói, đề cập vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang Texas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập cuộc họp nội các lần thứ 12 vào ngày 27-5. Ảnh: Doug Mills/ The New York Times

Ứng cử viên được ông Trump ủng hộ - ông Ken Paxton đã đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa để chạy đua chiếc ghế thượng viện đại diện bang Texas.

Mặc dù các ứng cử viên được ông Trump ủng hộ đang thắng liên tiếp trong các cuộc bầu cử sơ bộ, các cuộc khảo sát cho thấy những ứng viên này lại không đạt được kết quả tốt so với các ứng viên đối thủ của đảng Dân chủ. Cuộc chiến của Mỹ ở Iran đã dẫn đến lạm phát và giá xăng tăng vọt trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến chi phí sinh hoạt trở thành vấn đề hàng đầu đối với cử tri.

Đàm phán với Iran

Về đàm phán hoà bình với Iran, ông Trump nói rằng Tehran muốn đạt được thỏa thuận nhưng không đưa ra nhiều chi tiết về nội dung thỏa thuận hoặc thời điểm đạt được thỏa thuận.

Ông Trump khẳng định rằng Mỹ không xem xét việc nới lỏng trừng phạt trong giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán nhưng gợi ý rằng có thể gỡ phong toả tài sản của Iran nếu “họ hành xử đúng mực”.

Ông Trump khẳng định rằng eo biển Hormuz sẽ “mở cửa cho tất cả mọi người” và Mỹ sẽ “giám sát nó”, đồng thời cho biết thêm những điều khoản đó là một phần của các cuộc đàm phán với Iran, theo đài CNN.

Ngoài ra, ông Trump ám chỉ tại cuộc họp rằng ông có thể từ chối ký thỏa thuận với Iran cho đến khi một loạt quốc gia Trung Đông đồng ý tham gia khuôn khổ Hiệp định Abraham nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ với Israel.

Dịch Ebola

Một nội dung nổi bật không kém trong cuộc họp nội các là sự lây lan của dịch Ebola ở châu Phi. Ngoại trưởng Marco Rubio thừa nhận rằng đã có sự lo ngại ngày càng tăng về số ca nhiễm Ebola ở châu Phi có thể ảnh hưởng đến người Mỹ.

“Ưu tiên số một trong chính sách đối ngoại của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ. Chúng ta không thể và sẽ không cho phép bất kỳ trường hợp nhiễm Ebola nào xâm nhập vào Mỹ” - ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ cùng với các cơ quan khác như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đang “làm việc rất, rất tích cực để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này ở những quốc gia mà nó hiện đang xuất hiện”.

Ông Ruboo cho hay các cơ quan này cũng đang tham gia vào việc “theo dõi người dân” để đảm bảo không ai nhiễm Ebola vào Mỹ.

Các quan chức Mỹ đã mở rộng chương trình sàng lọc Ebola cho những du khách đến Mỹ từng đi đến CHDC Congo, Nam Sudan hoặc Uganda. Bất kỳ hành khách nào đã đến những khu vực đó trong vòng 21 ngày qua chỉ được phép nhập cảnh qua Sân bay Quốc tế George Bush ở Houston, Sân bay Quốc tế Washington Dulles và Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta.