Tổng giám đốc WHO: 220 người tử vong nghi do Ebola, dịch lan nhanh hơn tốc độ kiểm soát 26/05/2026 10:41

Ngày 25-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã tới 220 ca tử vong nghi do đợt bùng phát Ebola hiện nay gây ra, cảnh báo rằng việc phát hiện ca bệnh quá chậm khiến lực lượng chống dịch hiện chỉ còn cách chạy theo đà lây lan của dịch bệnh, theo kênh Al Jazeera.

“Chúng tôi đang khẩn trương mở rộng hoạt động ứng phó, nhưng vào lúc này dịch bệnh đang lan nhanh hơn khả năng kiểm soát của chúng tôi” - ông Tedros nói.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: BLOOMBERG

Ông cũng kêu gọi các quốc gia giáp biên giới với CHDC Congo phải hành động ngay lập tức. Trước đó cùng ngày, Uganda ghi nhận thêm 2 ca Ebola, đưa tổng số ca xác nhận tại nước này lên 7. Bộ Y tế Uganda cho biết 2 ca mới đều là nhân viên y tế tại một cơ sở y tế tư nhân ở thủ đô Kampala và đều là công dân Uganda.

Viết trên mạng xã hội hôm 24-5, người đứng đầu WHO cho biết khi các nỗ lực giám sát trong chiến dịch ứng phó Ebola tại CHDC Congo được tăng cường, hơn 900 ca nghi nhiễm đã được phát hiện cho đến nay.

Ebola là bệnh do virus gây ra và lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể. Bệnh có thể gây xuất huyết nghiêm trọng và suy đa cơ quan, dẫn đến tử vong.

Tâm điểm của đợt bùng phát mới nhất nằm ở tỉnh Ituri, phía đông bắc CHDC Congo, và dịch bệnh cũng đã lan sang các tỉnh lân cận, cách “ổ dịch ban đầu” tới 200 km, cũng như vượt ra ngoài biên giới sang nước láng giềng Uganda.

Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đối với chủng Ebola Bundibugyo mới này.

Tuần trước, WHO đã tuyên bố đợt bùng phát chủng Ebola Bundibugyo hiếm gặp là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.