Tàu hỏa bị trúng bom khủng bố ở Pakistan, gần 100 người thương vong 25/05/2026 09:43

(PLO)- Ít nhất 23 người chết và 71 người bị thương sau một vụ đánh bom liều chết vào đoàn tàu chở khách tại thành phố Quetta, phía tây nam Pakistan.

Ngày 24-5 xảy ra một vụ đánh bom khủng bố bằng xe chở đầy chất nổ ngay sát đường ray xe lửa ở TP Quetta (tây nam Pakistan) khiến 23 người chết và 71 người bị thương, theo tờ The Guardian.

Sức công phá từ chiếc xe chở bom đã khiến hai toa tàu bị lật nhào và bốc cháy dữ dội. Vụ đánh bom làm hư hại nghiêm trọng nhiều tòa nhà lân cận và phá hủy hơn một chục phương tiện đang đỗ dọc bên đường.

Toa tàu bị lật nhào do sức ép từ vụ nổ bom kinh hoàng. Ảnh: EPA

Theo các nhân chứng và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, hiện trường vụ nổ nằm ngay tại khu vực thường xuyên có các lực lượng an ninh chốt chặn.

Ngay sau vụ việc, nhóm ly khai Quân đội Giải phóng Baloch (BLA) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Nhóm phiến quân này khẳng định mục tiêu là đoàn tàu đang chở các nhân viên an ninh.

Quetta là thành phố thuộc Balochistan – tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ các hoạt động ly khai tại Pakistan. Dù sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản phong phú, khu vực này từ lâu đã là điểm nóng của các cuộc xung đột vũ trang âm ỉ.

Các nhóm phiến quân tại đây thường xuyên nhắm mục tiêu vào lực lượng an ninh, các cơ sở chính phủ và dân thường, cả trong tỉnh lẫn các khu vực khác trên cả nước.

Ông Shahid Rind - người phát ngôn của chính quyền tỉnh Balochistan chia buồn với gia đình các nạn nhân và nhấn mạnh rằng “các phần tử khủng bố sẽ không nhận được bất kỳ sự khoan hồng nào”.

Cùng lúc đó, Thủ hiến tỉnh Balochistan - ông Sarfraz Bugti bày tỏ sự phẫn nộ trên nền tảng X. Ông lên án nhóm phiến quân đã nhẫn tâm nhắm vào "những người dân vô tội, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em" và thề sẽ "truy lùng đến cùng" những kẻ thủ ác.

Pakistan thường sử dụng cụm từ "Fitna al-Hindustan" (Hiểm họa từ Ấn Độ) để chỉ nhóm BLA, cáo buộc tổ chức này nhận được sự hậu thuẫn từ phía New Delhi. Phía Ấn Độ bác các cáo buộc này.

Trước đó, vào năm 2024, một vụ đánh bom liều chết tương tự tại một ga tàu hỏa ở Balochistan cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 26 người, bao gồm cả các binh lính.