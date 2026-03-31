Iran bị oanh tạc suốt đêm, nghi kho đạn ở Isfahan bị trúng bom xuyên hầm 31/03/2026 16:21

(PLO)- Iran hứng chịu một đêm oanh tạc dữ dội, nhiều tòa nhà bị hư hại và số người chết ngày càng tăng khi Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào nước này.

Thành phố Isfahan của Iran dường như đã hứng chịu một trận oanh tạc dữ dội trong suốt đêm 30-3 sang sáng 31-3. Một video được đăng tải trên mạng xã hội và được đài CNN định vị địa lý cho thấy xảy ra một loạt vụ nổ lớn ở Isfahan - thành phố lớn thứ ba của Iran, nơi đã liên tục bị tấn công trong những tuần gần đây.

Theo video, Isfahan hứng hàng loạt vụ nổ lớn nối tiếp nhau, có thể là nổ dây chuyền, nhiều mảnh vụn bắn lên cao và lửa cháy sáng cả khoảng bầu trời. Theo một nguồn tin quan chức chính phủ Mỹ mà tờ Wall Street Journal dẫn lại thì quân đội Mỹ đã tấn công một kho đạn ở Isfahan bằng nhiều quả bom xuyên hầm, mỗi quả nặng khoảng một tấn. Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về thông tin này.

Ảnh cắt từ video do CNN định vị cho thấy một vụ nổ gần nhà thờ Hồi giáo Mosalla ở Isfahan. Nguồn: Vahid/X

Hãng thông tấn Fars News của Iran sau đó dẫn lời một quan chức an ninh thuộc Văn phòng Tỉnh trưởng Isfahan - ông Akbar Salehi xác nhận một số cơ sở quân sự tại thành phố đã bị tấn công, tuy nhiên không tiết lộ địa điểm cụ thể.

Thành phố Isfahan là trung tâm quân sự quan trọng và có liên hệ với hạ tầng hạt nhân của Iran. Chưa có thông tin về quy mô thương vong và thiệt hại.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tấn công sáng 31-3 tại TP Zanjan, miền bắc Iran. Ảnh: X

Sáng sớm 31-3, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo cho người dân Tehran rằng họ sẽ tấn công “trong những phút tới”. Cảnh báo trực tuyến được đăng trên nền tảng mạng xã hội X bằng tiếng Ba Tư, tuy nhiên theo CNN, người dân Tehran có thể không biết được cảnh báo này, vì Iran đã bị cắt internet kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tiếng nổ vang vọng khắp Tehran, khi quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào các mục tiêu tại thủ đô Iran. Một video từ Hội Chữ thập đỏ Iran cho thấy một tòa nhà bị sập tường, trong khi một máy xúc đang dọn dẹp đống đổ nát trên mặt đất. Tổ chức nhân đạo này cho biết tòa nhà nằm trong khu dân cư.

Thiệt hại ở Tehran vào sáng 31-3. Nguồn: Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran

Truyền thông nhà nước cũng đưa tin về các vụ nổ ở phía đông và phía tây Tehran, trong đó hãng thông tấn Fars liên kết với nhà nước Iran cho biết ban đầu thành phố bị mất điện do mảnh đạn bắn trúng một trạm biến áp. Sau đó, hãng thông tấn này đưa tin điện đã được khôi phục.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr News dẫn lời một quan chức địa phương cho biết 11 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 2 bà mẹ, trong một vụ tấn công bằng tên lửa tại thành phố Mahallat, phía nam Tehran.

Tại TP Zanjan, miền bắc Iran, ít nhất 3người thiệt mạng và 12 người bị thương vào sáng 31-3 trong một cuộc tấn công nhằm vào tòa nhà hành chính của Thánh đường Hồi giáo Hosseinieh Azam Zanjan, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA. Mái vòm vàng của thánh đường bị hư hại một phần do mảnh đạn, truyền thông nhà nước cho biết, nhà khách, thư viện và một số cửa hàng gần đó cũng bị ảnh hưởng.

Các cuộc tấn công ở các TP của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ "cho nổ tung và xóa sổ toàn bộ" nhà máy điện, giếng dầu, nhà máy khử mặn và đảo Khrag của Iran nếu nước này không thống nhất thỏa thuận với Mỹ và lập tức mở lại eo biển Hormuz.