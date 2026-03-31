Chiến sự Trung Đông ngày 32: Israel không kích 'trái tim của Iran'; UAE thiệt hại nặng; Loạt phát ngôn mới đáng chú ý từ phía Mỹ 31/03/2026 07:11

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang trong ngày qua; Israel tung đòn vào 'trái tim của Iran'; UAE thiệt hại nặng; Loạt phát ngôn mới đáng chú ý từ phía Mỹ.

Ngày 31-3, tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các bên liên quan đồng loạt tiến hành các hoạt động quân sự.

Israel-Iran tiếp tục đánh rát

. Ngày 30-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã hoàn tất thêm một đợt không kích nhằm vào thủ đô Tehran của Iran, nhắm vào các cơ sở hạ tầng mà phía Israel mô tả là liên quan chính quyền Iran.

Thông tin chi tiết về mục tiêu cụ thể chưa được công bố, theo tờ The Times of Israel.

Cùng thời điểm, Lực lượng Phòng vệ Israel phát hiện thêm một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran nhằm vào khu vực miền trung Israel. Theo đánh giá ban đầu, một quả tên lửa đã rơi xuống khu vực trống, chưa ghi nhận thương vong.

Video ghi lại cảnh được cho là các đợt không kích dữ dội trút xuống Isfahan của Iran, không rõ thời điểm. Nguồn: RT

. Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 30-3 tuyên bố đã bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper tại tỉnh Isfahan bằng một hệ thống phòng không mới, theo hãng tin Al Jazeera.

Dòng UAV MQ-9 Reaper chủ yếu do quân đội Mỹ vận hành, song hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Mỹ hoặc Israel về thông tin này.

IRGC cũng cho biết đã tiến hành loạt tấn công phối hợp thứ 87, nhắm vào các mục tiêu liên quan Mỹ và Israel trong khu vực, bao gồm trung tâm chỉ huy, nơi tập trung binh lực và cơ sở hạ tầng chiến lược, theo hãng tin Al Mayadeen.

. Tại Iraq, nhóm vũ trang Saraya Awliya al-Dam nhận trách nhiệm thực hiện 5 vụ tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong ngày qua.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Lebanon tuyên bố đã tiến hành tổng cộng 43 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel, bao gồm cả trong lãnh thổ Lebanon và khu vực phía bắc Israel.

. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn và phá hủy 4 tên lửa đạn đạo hướng về thủ đô Riyadh.

. Tại TP Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), giới chức địa phương xác nhận một đám cháy đã xảy ra do mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn trên không, khiến 4 người bị thương.

. Cũng gần khu vực này, Tập đoàn Dầu khí Kuwait cho biết tàu chở dầu al-Salmi đã bị tấn công khi neo đậu tại cảng Dubai. Theo phía Kuwait, vụ việc gây hư hại thân tàu và làm bùng phát hỏa hoạn trên tàu.

Loạt phát ngôn mới đáng chú ý từ phía Mỹ

Ngày 30-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran, sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei nói rằng các đề xuất hòa bình của Mỹ là “quá mức và vô lý”.

Theo tuyên bố mới nhất, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển eo biển Hormuz, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Đã đạt được tiến triển lớn, nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà một thỏa thuận không sớm đạt được - dù có lẽ sẽ đạt được - và nếu eo biển Eo biển Hormuz không ngay lập tức được ‘mở cửa cho hoạt động thương mại’, chúng tôi sẽ kết thúc ‘sự hiện diện’ của mình tại Iran bằng cách đánh bom và phá hủy hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, các giếng dầu và đảo Kharg của nước này” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Ông Trump cũng cảnh báo Mỹ có thể tấn công các nhà máy khử mặn - nguồn cung cấp nước sạch cho Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “vẫn đang tiếp tục và diễn ra tốt đẹp”.

Bà Leavitt nói rằng những gì được nói công khai “rất khác so với những gì được trao đổi riêng với chúng tôi”, đài CNN đưa tin.

Theo Reuters, Nhà Trắng cho biết ông Trump đang cân nhắc đề xuất yêu cầu các quốc gia Arab chia sẻ chi phí chiến tranh. Đồng thời, chính quyền Mỹ đã đề nghị bổ sung 200 tỉ USD ngân sách cho chiến dịch Iran, song vấp phải sự phản đối tại Quốc hội.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Al Jazeera xuất bản ngày 30-3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra.

Phần lớn liên lạc giữa Tehran và Washington là gián tiếp thông qua các bên trung gian, song ông Rubio khẳng định tiến trình này vẫn tiếp tục. Ông Rubio cho biết Tổng thống Mỹ “luôn ưu tiên ngoại giao, luôn hướng tới một kết quả”.

Ông Rubio nhấn mạnh Iran phải từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân và ngừng sản xuất tên lửa, UAV có thể đe dọa các nước vùng Vịnh, khẳng định “chính quyền Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Theo ông, chương trình tên lửa của Iran là mối đe dọa trực tiếp đối với các nước như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Kuwait và Bahrain, cho rằng các tên lửa tầm ngắn của Iran “chỉ có một mục đích là tấn công các nước này”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định Washington không chấp nhận việc Iran tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo tuyến đường thủy này sẽ vẫn được mở “bằng cách này hay cách khác”.

“Không chỉ Mỹ, mà cả thế giới cũng không thể chấp nhận điều đó. Nó tạo ra tiền lệ nguy hiểm… các quốc gia có thể chiếm các tuyến đường thủy quốc tế và coi đó là của riêng mình” - ông Rubio nói.

Về khía cạnh chính trị, ông Rubio cho rằng Mỹ sẽ “hoan nghênh” một kịch bản Iran có lãnh đạo với cách nhìn khác về tương lai, dù đây không phải mục tiêu chính thức của chiến dịch quân sự.

Iran chưa lên tiếng về các thông tin trên.